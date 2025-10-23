Unter zwei Tonnen Glas begraben Lehrling – Rettung per Hubschrauber

Ein Lehrling wurde am Donnerstagnachmittag in Buch bei Schwaz unter zwei Tonnen schweren Glasscheiben eingeklemmt. Das Unglück ereignete sich auf einem Firmengelände im Ortsteil St. Margarethen, als die Scheiben aus bislang ungeklärten Gründen von ihrem Transportgestell kippten und den jungen Mann unter sich begruben.

Arbeitskollegen versuchten sofort, die massiven Glasplatten anzuheben, konnten den Eingeklemmten jedoch nicht aus eigener Kraft befreien.

Dramatische Rettung

Erst der Feuerwehr gelang es, den Lehrling aus seiner lebensbedrohlichen Lage zu retten. Der Verletzte musste anschließend mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Universitätsklinik transportiert werden.

Über seinen aktuellen Gesundheitszustand liegen derzeit keine Informationen vor.