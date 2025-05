Upps: Sängerin platzt BH auf der Bühne! (VIDEO)

Mitten in ihrer Vegas-Show öffnet sich plötzlich Katy Perrys BH vor tausenden Fans. Die Popsängerin reagiert mit Humor und Gelassenheit auf den unerwarteten Moment.

Bei einem ihrer energiegeladenen Konzerte in Las Vegas erlebte Katy Perry einen unerwarteten Garderobenunfall, als ihr BH mitten in der Performance nachgab. Die Popsängerin, die ohnehin in Unterwäsche auf der Bühne stand, wurde von tausenden Fans und zahlreichen Smartphone-Kameras dabei beobachtet, wie sich das Kleidungsstück plötzlich öffnete. Die Aufnahmen des Vorfalls verbreiten sich derzeit rasant in den sozialen Netzwerken und generieren Millionen von Views.

Souveräne Reaktion

Die Musikerin bewies jedoch beeindruckende Gelassenheit. Anstatt verlegen zu reagieren, ließ sie sich von einem Assistenten den BH direkt auf der Bühne wieder befestigen. Mit einem schlagfertigen Kommentar – „Sorry Leute, dafür habt ihr nicht genug gezahlt“ – nahm sie die Situation mit Humor. Unbeeindruckt setzte Perry ihre Show fort, als wäre nichts geschehen, und demonstrierte damit ihre langjährige Bühnenerfahrung und Professionalität.

Damit bewies die Sängerin einmal mehr ihre Fähigkeit, auch in peinlichen Situationen souverän zu bleiben.