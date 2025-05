Wien-Brigittenau: 15-Jährige von 32-Jährigem vergewaltigt

In einem besetzten Haus lockte ein 32-Jähriger zwei Minderjährige mit Drogen an und verging sich an ihnen. Das Urteil gegen ihn und seinen Komplizen ist gefallen.

In der Nacht zum 26. Oktober 2024 kam es in einem illegal besetzten Gebäude zu schwerwiegenden Übergriffen. Ein 32-jähriger Mann hatte laut Anklage gemeinsam mit einem 24-Jährigen zwei Minderjährige – eine 15-Jährige und deren 14-jährige Freundin – in das unbefugt bewohnte Haus gebracht. Dort wurden die Mädchen später Opfer von Missbrauchshandlungen. Die Jugendlichen kannten die beiden Männer bereits und begleiteten sie offenbar freiwillig in das Gebäude. Das Gericht geht davon aus, dass die Minderjährigen dies taten, weil sie auf weitere Rauschmittel hofften.

Erzwungene Handlungen

Die vorsitzende Richterin hielt in ihrer Urteilsbegründung fest: „Die hatten zu diesem Zeitpunkt schon Drogen intus.“ Im weiteren Verlauf der Nacht drohte der 32-Jährige dem 15-jährigen Mädchen mit dem Tod und zwang sie dadurch, Geschlechtsverkehr und weitere sexuelle Handlungen über sich ergehen zu lassen. Der mitangeklagte 24-Jährige wurde vom Vorwurf, zur Vergewaltigung beigetragen zu haben, freigesprochen.

Er erhielt jedoch wegen sexueller Belästigung eine bedingte Haftstrafe (Strafe, die nur bei erneutem Vergehen vollzogen wird) von drei Monaten.