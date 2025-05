18-Jähriger soll Freundin auf den Strich gezwungen haben!

Die Schlinge zieht sich enger: Nach dem Ausheben eines Zuhälter-Rings in Oberösterreich sitzt nun auch ein 18-jähriger Ungar in Haft.

Nach monatelangen Ermittlungen konnte das Landeskriminalamt Oberösterreich einen weiteren Tatverdächtigen im Zusammenhang mit einem bereits Ende November 2024 ausgehobenen Zuhälter-Ring festnehmen. Die Behörden erwirkten einen europäischen Haftbefehl, der zur Festnahme eines 18-jährigen ungarischen Staatsangehörigen führte. Der junge Mann wurde am 7. Mai 2025 an seinem Wohnsitz in Ungarn gefasst und zwölf Tage später nach Österreich überstellt.

Kriminelles Netzwerk

Der Beschuldigte reiht sich in eine Gruppe von insgesamt fünf ungarischen Staatsbürgern ein, denen Zuhälterei und grenzüberschreitender Prostitutionshandel zur Last gelegt werden. Den Ermittlungen zufolge soll der 18-Jährige im Auftrag der kriminellen Organisation eine Frau durch anhaltende Gewaltanwendung zur illegalen Wohnungsprostitution in Linz und Wels genötigt haben.

Bei seiner Einvernahme bestritt der Verdächtige den Großteil der Anschuldigungen. Er gab an, dass es sich bei der von der Polizei als „ausgebeutete Prostituierte“ bezeichneten Frau um seine damalige Lebensgefährtin gehandelt habe.

Nach Abschluss der ersten Vernehmungen wurde der 18-Jährige in die Justizanstalt Wels eingeliefert.