Urlaubskosten höher als vermutet? So vermeiden Sie Betrug!

Urlaub – eine Zeit der Entspannung und des Vergnügens, die jedoch oft mit unerwarteten Kosten verbunden ist. Von Abendessen in feinen Restaurants über Mietwagen bis hin zu Souvenirs, die Ausgaben können sich schnell summieren. Doch wie behält man den Überblick und was passiert, wenn Unregelmäßigkeiten auftreten?

Die meisten von uns wissen es: Geld im Urlaub kann schnell ausgegeben werden. Ein schönes Abendessen, ein Mietwagen, Ausflüge, Shopping, Souvenirs – die Kosten können sich schnell anhäufen. Viele Menschen ziehen es aus Sicherheitsgründen vor, im Urlaub keine Bargeld mit sich zu führen, sondern hauptsächlich Karten zu verwenden. Dies kann jedoch dazu führen, dass das geplante Urlaubsbudget oft überschritten wird.

Deshalb sollte nach dem Urlaub auf der To-Do-Liste nicht nur das Wäschewaschen, das Kofferpacken und das Einkaufen stehen, sondern auch die Überprüfung des Bankkontostands. Es ist wichtig, alle Bankauszüge nach dem Urlaub zu überprüfen.

Unbefugte Geldabhebungen, Karten sofort sperren

Die gemeinsame Einrichtung der deutschen Banken und Sparkassen, EURO Kartensysteme (EKS), empfiehlt, Belege für alle Ausgaben und Bargeldabhebungen aufzubewahren. Der Vorteil dabei ist, dass Touristen nach ihrer Rückkehr überprüfen können, ob alle Einträge auf den Kreditkarten- und Bankauszügen korrekt sind. Unbefugte Geldabhebungen vom Konto können so schnell entdeckt werden.

Wenn tatsächlich unbefugte Abbuchungen entdeckt werden, sollten die Betroffenen laut EKS sofort ihre Bank informieren und präventiv ihre Karten sperren. Dies ist in vielen Einrichtungen möglich, zum Beispiel über Online-Banking oder in der Filiale. Außerhalb der Geschäftszeiten können Zahlungskarten durch einen Anruf bei der Notrufnummer rund um die Uhr gesperrt werden.

Doppelte Abbuchungen

Falls Sie bei der Überprüfung der Kontoauszüge einen Betrag bemerken, den Sie nicht selbst überwiesen haben oder wenn Ihnen versehentlich zweimal der gleiche Betrag abgebucht wurde, wenden Sie sich an Ihre Bank. Verwenden Sie das Formular für Beschwerden über die betreffende Zahlung und die Stornierung der Kreditkartenbelastung. Für stornierte Zahlungen mit Widerruf legen Sie den Nachweis bei, dass Sie nicht für die Zahlung verantwortlich sind. Im Falle einer doppelten Abbuchung wenden Sie sich an den Händler und erklären Sie, was passiert ist. Im Falle eines Kreditkartenbetrugs sollten Sie dies der Polizei melden.

Um Kreditkartenbetrug zu verhindern, sollten Sie auf Folgendes achten: Lassen Sie Ihre Kreditkarte im Urlaub nie aus den Augen. Lassen Sie die Karte nicht im Hotelzimmer oder im Auto liegen, da die Kartendaten und der CVC-Code leicht kopiert und gestohlen werden können. Bewahren Sie Ihren vierstelligen Sicherheits-PIN und die Karte niemals am gleichen Ort auf. Wenn die Zahlung die Eingabe des PINs erfordert, decken Sie die Zahlen beim Eingeben mit der Hand ab.



Und schließlich: Vergessen Sie nicht, Ihr Konto nach dem Urlaub zu überprüfen.