Vater rastet in Notaufnahme aus: Arzt angegriffen

In einem Krankenhaus in Braunschweig in Deutschland eskalierte die Situation, als ein Vater einen Arzt angriff, weil die Behandlung seines Sohnes verzögert wurde.

Ein Vorfall in der Notaufnahme eines Braunschweiger Krankenhauses hat am Dienstag, den 29. August, für Aufsehen gesorgt. Ein 42-jähriger Vater griff einen Arzt an, weil sein 12-jähriger Sohn, der nach einem Fahrradunfall leichte Verletzungen erlitten hatte, nicht sofort behandelt wurde.

Der Vater, dessen Sohn nach einem Fahrradsturz leichte Verletzungen erlitten hatte, brachte den Jungen in die Notaufnahme. Da die Verletzungen des Kindes nicht schwerwiegend waren, musste es warten. Dies führte zu einer Eskalation der Situation, als der Vater das Sekretariatsbüro stürmte und das Personal beleidigte.

Krankenhausmitarbeiter mussten eingreifen

Ein älterer Arzt trat ein und forderte den Vater auf, sich zu beruhigen und das Büro zu verlassen. Der Vater folgte der Aufforderung, doch die Situation entspannte sich nicht. Als der Arzt ihm den Rücken zukehrte, griff der 42-Jährige ihn plötzlich an und warf ihn zu Boden. Er setzte seinen Angriff mit Fäusten und Füßen fort, bis andere Krankenhausmitarbeiter eingriffen.

Die Polizei wurde gerufen und nahm den Vater fest. Es wird nun untersucht, ob er unter dem Einfluss von Drogen stand. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Der angegriffene Arzt benötigte medizinische Hilfe.

Der 12-jährige Sohn wird nun von seiner Großmutter betreut, wie die Polizei mitteilte.