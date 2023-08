Wie oft sollte man Sex haben? Expertin klärt auf!

Wie oft sollte man Sex haben? Die Antwort ist individuell und hängt von den persönlichen Vorlieben ab, so die Expertin Dr. Michele Diblasi. Während einige Studien auf gesundheitliche Vorteile von regelmäßigem Sex hinweisen, betont Diblasi, dass die optimale Häufigkeit von Sex von Person zu Person variiert.

Wie oft sollte man Sex haben? Diese Frage ist so alt wie die Menschheit selbst und die Antwort darauf ist individuell. „Die Häufigkeit von Sex sollte sich nach dem Wohlbefinden der Menschen richten“, erklärt die Psychiaterin Michele Diblasi in einem Interview mit The Health. „Es ist durchaus sicher, täglich und sogar mehrmals am Tag Sex zu haben. Gleichzeitig ist es aber auch in Ordnung, wenn man nicht so häufig Sex hat“, ergänzt sie.

Endorphine im Gehirn werden freigesetzt

Die Vorteile von regelmäßigem Sex sind vielfältig. Einer der größten Vorteile ist die Reduzierung des Cortisolspiegels im Körper. „Cortisol ist das Hormon, das bei Stress freigesetzt wird. Sex reduziert den Cortisolspiegel im Körper, was zu einer Beruhigung führt und zu besserem Schlaf beitragen kann“, erläutert Dr. Diblasi. Darüber hinaus setzt Sex Endorphine im Gehirn frei, die als natürliche Schmerzmittel des Körpers fungieren und die Stimmung verbessern.

Bindung zwischen den Partnern

Ein weiterer Vorteil von regelmäßigem Sex ist die Stärkung der Bindung zwischen den Partnern. Dies ist auf die Produktion von Oxytocin zurückzuführen, einem Hormon, das beim Liebesspiel freigesetzt wird und das Bindungsgefühl stärkt.

Eine Studie, die im European Journal of Preventive Cardiology 2022 veröffentlicht wurde, legt nahe, dass Sex auch zu einer längeren Lebensdauer führen kann. Die Studie fand heraus, dass Menschen, die mindestens einmal pro Woche Sex haben, ein 10 bis 21 Prozent geringeres Risiko für den Tod durch Herzkrankheiten haben, einen Rückgang von 44 bis 49 Prozent bei der Sterblichkeit durch andere Krankheiten und eine 69 Prozent geringere Sterblichkeit durch Krebs.

Risiken

Trotz der vielen Vorteile weist Dr. Diblasi auch auf mögliche Risiken hin: „Häufiger Sex kann zu erhöhten Schmerzen oder Hautreizungen führen und das Risiko für bestimmte Infektionen, wie Harnwegsinfektionen, erhöhen.“ Es ist daher wichtig, auf die eigenen Bedürfnisse und Grenzen zu achten.

Letztendlich hängt die optimale Häufigkeit von Sex von den individuellen Vorlieben und dem Wohlbefinden ab. Es ist wichtig, eine Balance zu finden, die sowohl für Sie als auch für Ihren Partner angenehm und befriedigend ist.