Vater tötet Stalker seiner 14-jährigen Tochter

In Arkansas, USA, stehen die Bewohner vor einem beispiellosen Fall, der eine nationale Debatte entfacht hat: Aaron Spencer, 36 Jahre alt, sieht sich mit der Anklage wegen Mordes konfrontiert, nachdem er den 67-jährigen Michael Fosler erschoss.

Fosler, ein ehemaliger Polizist, war erst kürzlich aus dem Gefängnis entlassen worden. Er hat bereits Vorstrafen wegen Stalkings und sexueller Nötigung von Kindern.

Verlauf der Ereignisse

Die kritische Nacht nahm ihren Lauf, als am vergangenen Dienstag gegen ein Uhr nachts ein Notruf bei der Polizei von Lonoke County einging: Eine 14-jährige Schülerin wurde als vermisst gemeldet. Die Beamten begannen mit der Suche nach der Jugendlichen – doch ihr Vater war schneller. Der Vater fand seine Tochter in einem Auto vor. Neben ihr saß Fosler, mit dem sie sich über das Internet in Kontakt gesetzt hatte, trotz einer bestehenden Kontaktsperre aufgrund früherer Übergriffe.

Laut Spencers Ehefrau, Heather, hatte die Familie keinerlei Kenntnis darüber, dass Fosler erneut Kontakt zu ihrer Tochter aufgenommen hatte. Bei einer hitzigen Auseinandersetzung vor Ort kam es zu den tödlichen Schüssen auf Fosler. Als die Polizei eintraf, war der vermeintliche Vermisstenfall zu einem Mordfall geworden, und Spencer wurde unverzüglich festgenommen.

Öffentliche Reaktionen

Bemerkenswert ist, dass Spencer bereits am nachfolgenden Tag wieder auf freiem Fuß war, nachdem seine Familie die Kaution hinterlegt hatte. Ein Prozess könnte ihm dennoch drohen, mit einer maximalen Haftstrafe von bis zu 40 Jahren.

Heather Spencer äußerte öffentlich in sozialen Medien ihre Unterstützung für ihren Mann, den sie als Helden bezeichnet, der das getan habe, was ein Vater tun müsse, um seine Kinder zu schützen. Auch der Sheriff von Lonoke County, John Staley, Vater von drei Töchtern, zeigte Verständnis für Spencers Handlungen. Er verzichtete darauf, eine klare Position bezüglich der Anklage zu beziehen und ließ offen, wie der Fall rechtlich bewertet werden sollte.

Der Fall hat Wellen geschlagen und wirft drängende Fragen zu Selbstjustiz, elterlichen Schutzinstinkten und der rechtlichen Definition von Notwehr auf.