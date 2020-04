Vatersuche am Balkan: „Hallo Serbien, kennst du meinen Dad?“ (FOTO)

Ein junger Amerikaner aus Kalifornien erntet derzeit mit einem bewegendem Aufruf an alle BürgerInnen Serbiens viel Empathie in dem Balkanland.

„Hallo Serbien, ich bin Maksim und bin am 16. August 1997 in Los Angeles geboren. Meine Mutter Snežana Kovačević (bei ihrer Generation auch unter den Spitznamen „Nena“, „Kovač“ und „Sandy“ bekannt) kam schwanger nach Kalifornien und hat am Anfang ihrer Schwangerschaft damals den Kontakt zu meinem biologischen Vater verloren“, schreibt der junge US-Pilot in Ausbildung auf Facebook auf Serbisch. Sein Beitrag wurde mittlerweile fast 3.500 Mal geteilt und die Tageszeitung Blic widmete seiner Suche nach dem Vater auch einen Artikel.

Freundinnen der Mutter können Vater finden?

„Meine Mutter ist 2008 gestorben und seitdem habe ich die Möglichkeit verloren, noch irgendwie selbst bei ihr nachzufragen über meinen Vater“, schreibt Maksim. Ob die Suche des jungen Mannes letztendlich mit Erfolg enden wird, hängt vor allem wohl von den Freundinnen und den Bekannten, die seine Mutter Snežana kannten und mit ihr in Belgrad zu tun hatten, ab. Er schrieb jedenfalls nicht nur die Schulen und die Arbeitsorte der Mutter in den Post, sondern auch die letzten Belgrader Adressen, an denen sie wohnte.



„Ich habe niemanden mehr“

Der junge Serbe versteckt nicht, dass er aufgrund der Entwicklung – vor allem nach dem Tod seiner Mutter – verzweifelt ist. Der junge Pilot, der eine kalifornische Fliegerschule besucht, scheint auch keinen Kontakt zu seinem Stiefvater und den Verwandten der Mutter zu haben. „Lange Zeit dachte ich, dass mein Stiefvater mein biologischer Vater ist“, verrät Maksim der serbischen Tageszeitung Blic.

„Ich werde schon ruhig reagieren, auch wenn ich höre, wer mein Vater ist. Ich versuche meine Vergangenheit aufzuarbeiten und habe schon viele Verwandte von Mama kennengelernt“, sagt der junge Serbe, der für jegliche Hilfe dankbar ist. Personen, die mehr Infos über seinen Vater haben könnten, sollen sich bei ihm über Facebook melden.