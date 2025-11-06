Verkehrschaos: Wichtiger Tunnel gesperrt!

Erneut Verkehrschaos rund um Graz: Ein defekter LKW legt den Plabutschtunnel lahm. Die Folgen sind massive Staus und Blockabfertigung auf der A9 Pyhrnautobahn.

Autofahrer rund um Graz müssen erneut Geduld aufbringen. Nach den Verkehrsbehinderungen vom Vortag sorgt am Donnerstagmorgen ein weiteres Problem für stockenden Verkehr auf der A9 Pyhrnautobahn in Fahrtrichtung Spielfeld. Ein liegengebliebener Lastwagen hat laut Antenne Steiermark die Schließung des Plabutschtunnels notwendig gemacht. Die Folgen sind erheblich: Die Verkehrsbehörden mussten eine Blockabfertigung (kontrollierte Verkehrsfreigabe) einrichten, wodurch der Verkehrsfluss auf der Hauptverbindung in die steirische Landeshauptstadt deutlich eingeschränkt ist.

Weiträumige Staus

Die Verkehrsbehinderungen beschränken sich nicht nur auf die Autobahn. Auch auf der B67, bekannt als Grazer Straße, bilden sich lange Fahrzeugkolonnen. Besonders im Bereich des Flughafens Graz-Feldkirchen sollten Verkehrsteilnehmer aktuell etwa 15 Minuten zusätzliche Fahrzeit einkalkulieren. Nach Einschätzung der Asfinag wird die Tunnelsperre voraussichtlich noch bis etwa 8.30 Uhr andauern.

Bereits am Mittwoch hatten ähnliche Verkehrsprobleme die Region belastet: Ein Unfall bei Gratkorn-Süd verursachte damals erheblichen Rückstau, während gleichzeitig der Plabutschtunnel in Richtung Linz nicht befahrbar war.

