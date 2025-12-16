Verkehrskontrolle eskaliert: Kärntnerin greift zu Kot-Attacke gegen Polizei

Statt Führerschein zeigte sie etwas ganz anderes: Eine Verkehrskontrolle in Klagenfurt eskalierte, als eine 42-Jährige auf offener Straße zur drastischen Protestform greif.

Bei einer Routinekontrolle in Klagenfurt nahm ein Polizeieinsatz am Montagabend eine unerwartete Wendung. Kurz nach 21 Uhr stoppten Beamte der Verkehrsinspektion eine 42-jährige Einheimische, die ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Die Kontrolle entwickelte sich jedoch rasch zu einem außergewöhnlichen Zwischenfall, als die Frau von Beginn an mit erheblicher Feindseligkeit auf die Amtshandlung reagierte.

Eskalation vor Ort

Da die Polizisten eine mögliche Beeinträchtigung durch Suchtmittel vermuteten, forderten sie die Fahrerin zur amtsärztlichen Untersuchung auf. Statt dieser Aufforderung nachzukommen, setzte sich die 42-Jährige demonstrativ auf die Straße und verrichtete ihre Notdurft. In der Folge bewarf sie die Einsatzkräfte mit ihren Exkrementen und überzog sie mit Beschimpfungen. Trotz mehrfacher Ermahnungen und Deeskalationsversuchen ließ sich die Frau nicht beruhigen.

⇢ Prügel-Chaos bei Hochzeit – Braut kollabiert



Polizeiliche Maßnahmen

Die Beamten sahen sich schließlich gezwungen, die Klagenfurterin festzunehmen und ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt zu bringen.

Gegen sie wurde Anzeige wegen aggressiven Verhaltens und weiterer Verwaltungsübertretungen erstattet.