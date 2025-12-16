Cameron schlägt wieder zu: So revolutioniert sein neuer “Avatar” das Kino

Sechzehn Jahre nach dem Kinostart des ersten Teils kündigt sich der dritte Akt einer beispiellosen Erfolgsgeschichte an: “Avatar – Fire and Ash” von Meisterregisseur James Cameron.

Der dritte Teil der kommerziell erfolgreichsten Filmreihe aller Zeiten steht bevor: James Camerons „Avatar – Fire and Ash” wird in die Kinos kommen. Dieser neue Beitrag zur Saga überschreitet thematisch die reine Ökosystem-Rettung und positioniert sich als bedeutsames kulturelles Phänomen.

Als der erste „Avatar” vor sechzehn Jahren die Leinwände eroberte, löste er ungläubiges Staunen aus. Natürlich beeindruckte die von Cameron perfektionierte 3D-Technologie, die damals vielen als Zukunftsmodell des Kinos galt. Doch noch bemerkenswerter war die Präzision, mit der der Regisseur sein Werk an seinem eigenen zwölf Jahre älteren Erfolgsfilm „Titanic” vorbei an die Spitze der umsatzstärksten Produktionen katapultierte.

Rekordverdächtige Einnahmen

Diese Position hält „Avatar” bis heute: In weniger als sechs Wochen generierte der Film fast zwei Milliarden Dollar Einnahmen, mittlerweile ist die Summe auf nahezu drei Milliarden angewachsen.