Verlobungsreise endet tragisch: Paar stirbt nach Likörverkostung

Ein britisches Paar feierte seine Verlobung mit einer Reise nach Vietnam, die tragisch endete. Nach dem Genuss eines geschenkten Zitronenlikörs starben beide an einer Methanolvergiftung in ihrer Ferienvilla.

Ein vermeintlich idyllischer Urlaub in Vietnam endete mit einer Katastrophe für das frisch verlobte Paar Greta Marie Otteson und Arno Els Quinton aus Großbritannien. Sie wollten ihre Verlobung mit einer unvergesslichen Reise feiern, doch ein verhängnisvolles Geschenk brachte ihnen den Tod.

Verhängnisvolle Verkostung

Nach einem romantischen Abendessen erhielten sie an der Hotelrezeption zwei Flaschen „hausgemachten“ Zitronenlikörs. Die Briten ahnten nicht, dass dieser Likör ihrem Urlaub ein tragisches Ende setzen sollte. In ihrer Ferienvilla probierten sie den selbstgebrannten Limoncello. Greta schrieb in einer WhatsApp-Nachricht, dass sie unter „dem schlimmsten Kater aller Zeiten“ leide und klagte zudem über plötzliche Sehstörungen. Anstatt ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, entschieden sich die beiden, ihren Zustand im Schlaf zu überwinden – ein möglicherweise tödlicher Fehler.

Methanol im Spiel

Am folgenden Morgen wurden Greta und Arno tot in ihrem Zimmer aufgefunden. Bei der Untersuchung der Likörflaschen fand die Polizei Rückstände von Methanol, einem gefährlichen und oft in der Industrie verwendeten Lösungsmittel, das in Farben, Lacken und Frostschutzmitteln enthalten ist. Dieses kann bereits in kleinen Mengen bei Verzehr tödlich sein.

Trotz intensiver polizeilicher Ermittlungen gibt es bislang keine Festnahmen im Zusammenhang mit dem Vorfall. Die Familien der Verstorbenen sind erschüttert und fordern Aufklärung: „Unser Ziel ist es, die Leute, die den Alkohol geliefert und Greta und Arno getötet haben, vor Gericht zu bringen“, fordern sie in einer öffentlichen Stellungnahme.