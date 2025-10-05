Vermisstes Kind auf S-Bahngleisen gefunden – Sechsjähriger stirbt trotz Großeinsatz

Ein tragisches Unglück ereignete sich am Samstagnachmittag in Hamburg-Wilhelmsburg. Ein erst sechs Jahre alter Junge verlor auf S-Bahngleisen sein Leben. Das Kind war zuvor als vermisst gemeldet worden, bevor Einsatzkräfte den schwer verletzten Buben gegen 17.30 Uhr auffanden.

Trotz sofortiger Hilfsmaßnahmen verstarb der Sechsjährige noch am Unglücksort, wie ein Sprecher der Bundespolizei bestätigte. Den Angaben der Behörden zufolge wurde der Junge nahezu zeitgleich mit dem Eingang des Notrufs entdeckt.

Laufende Ermittlungen

Die genauen Umstände des Unglücks bleiben vorerst im Dunkeln. Ob der Bub von einer einfahrenden S-Bahn erfasst wurde, ist derzeit Gegenstand intensiver Ermittlungen. Zur Bewältigung des Notfalls rückten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste mit einem umfangreichen Aufgebot an.

