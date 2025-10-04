15-Jährige stirbt nach Frontalcrash – Fahrer verstrickt sich in Widersprüche

Tödlicher Frontalzusammenstoß auf der B129: Eine 15-jährige Mopedfahrerin verlor ihr Leben, während die Polizei Unstimmigkeiten in den Aussagen des Autofahrers untersucht.

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B129 zwischen Peuerbach und Waizenkirchen in Oberösterreich kam am Freitagabend eine 15-jährige Mopedlenkerin ums Leben. Das Mädchen kollidierte in einer Kurve mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 19-Jährigen, als sie in Richtung Waizenkirchen unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Jugendliche in ein angrenzendes Feld geschleudert, wo sie tödliche Verletzungen erlitt.

Unfallbeteiligte

Der 19-jährige Autofahrer und sein 16-jähriger Beifahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Ein durchgeführter Alkotest beim Pkw-Lenker verlief negativ. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß vollständig zerstört.

Laufende Ermittlungen

Die genauen Umstände des Unfalls sind derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Nach Angaben der Polizei vom Samstagmorgen stimmen die Aussagen des Autofahrers nicht vollständig mit der vorgefundenen Spurenlage überein, weshalb die Untersuchungen zum Unfallhergang noch nicht abgeschlossen werden konnten.

