Polizei befürchtet Gewalttat: Jennifers Familie bietet 50.000 Euro für Hinweise

**Seit 2018 fehlt von der jungen Wienerin Jennifer jede Spur. Nach sechs Jahren intensiver Ermittlungen geht die Polizei nun von einem Gewaltverbrechen aus.**

Seit mehr als sechs Jahren fehlt von Jennifer Scharinger jede Spur. Die damals 21-Jährige verschwand am 21. Jänner 2018 in Wien unter mysteriösen Umständen. Nach Angaben der Ermittlungsbehörden verließ die junge Frau nach einer Auseinandersetzung mit ihrem ehemaligen Partner die gemeinsame Wohnung in Wien-Brigittenau – und wurde seither nicht mehr gesehen.

Die Wiener Polizei hat ihre Einschätzung des Falls mittlerweile konkretisiert. Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse und der besonderen Begleitumstände gehen die Ermittler inzwischen von einem Gewaltdelikt aus. Trotz umfassender Fahndungsmaßnahmen und breiter Medienberichterstattung konnte der Fall bislang nicht aufgeklärt werden.

Erneuter Zeugenaufruf

In einem erneuten Versuch, den Fall voranzubringen, wendet sich die Polizei nun wieder an die Öffentlichkeit. Mit Genehmigung der Staatsanwaltschaft wird das Foto der Vermissten verbreitet, um potenzielle Zeugen zu erreichen. Die Ermittler bitten um Hinweise zum Tathergang, zu verdächtigen Personen oder zu möglichen Aufenthaltsorten der Vermissten.

Belohnung ausgesetzt

Für sachdienliche Informationen, die zur Aufklärung des Falls beitragen, hat die Familie eine Belohnung von 50.000 Euro ausgesetzt. Hinweise – auch anonyme – nimmt das Landeskriminalamt Wien unter den Telefonnummern 01-31310-33800 oder 33801 entgegen.

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war Jennifer Scharinger etwa 175 Zentimeter groß, von schlanker Statur und trug mittellanges braunes Haar.