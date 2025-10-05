„Waltraud“ wurde zur Frau um Männerknast zu umgehen – und darf früher in Pension

Ein Wiener Stundenhotel-Betreiber mit Betrugsverurteilung hat sich offiziell zur Frau umschreiben lassen, was neben Verwunderung auch eine gesellschaftliche Debatte über Identitätsrechte auslöste. Der nun als Waltraud lebende Mensch gestand gegenüber der „Kronen Zeitung“, dass die Geschlechtsänderung durch eine bevorstehende Haftstrafe motiviert war.

„Ich dachte mir: Dann gehe ich eben ins Frauengefängnis“, erklärte Waltraud freimütig. Dies sei der eigentliche Beweggrund für den Geschlechtswechsel gewesen.

Die administrative Umschreibung erfolgte überraschend zügig: Nach Vorlage eines psychiatrischen Gutachtens war die Änderung innerhalb einer Woche vollzogen. Kurz darauf erhielt Waltraud P. von der Pensionsversicherungsanstalt die Mitteilung, dass sie nun vier Jahre früher in den Ruhestand treten könne – mit 61 statt 65 Jahren. „Damit habe ich nicht gerechnet. Das war nicht mein Ziel und nicht mein Plan“, räumte sie im Gespräch mit der „Kronen Zeitung“ ein.

Primär sei es ihr darum gegangen, die Justiz zu provozieren und einem Männergefängnis zu entgehen. Die frühere Pensionierung bezeichnete sie als „netten Nebeneffekt“.

Unerwartete Vorteile

Laut „Krone“ äußerte sich Waltraud bereits enthusiastisch über die Aussicht auf den Frauenvollzug: „Ich freue mich besonders aufs gemeinsame Duschen und Spazierengehen mit den Frauen. Ich mache mir dort mit den Damen eine gute Zeit.“ Eine angebotene elektronische Fußfessel lehnte sie ab. „Ich hatte zu diesem Zeitpunkt schon ein zweites Gutachten gemacht, dass ich nicht allein liegen kann“, begründete Waltraud ihre Entscheidung.

Der Fall wirft jedoch weitreichendere Fragen auf, die über den individuellen Fall hinausgehen – etwa bezüglich Wehrpflicht und rechtlicher Grundsätze. Juristische Experten fordern nun eindeutige gesetzliche Regelungen, da bislang keine einheitlichen Kriterien existieren, was eine Frau im rechtlichen Sinne definiert.

Rechtliche Konsequenzen

Die Pensionsversicherungsanstalt will den Vorgang nach Angaben der „Krone“ jedenfalls erneut prüfen.

Waltraud selbst begegnet der Situation mit Gelassenheit: „Natürlich fühle ich mich als Frau“, versicherte sie der „Krone“. Dass sie seit 24 Jahren in einer glücklichen Ehe mit einer Frau lebt und zwei Kinder hat, sieht sie nicht als Widerspruch: „Ich bin eben eine lesbische Transsexuelle.“ Auf die Frage nach der Reaktion ihrer Ehefrau antwortete sie: „Meine Frau ist einiges von mir gewohnt!“

Ob Waltraud ihre Haftstrafe tatsächlich in einer Frauenvollzugsanstalt verbüßen wird, liegt nun in der Entscheidungsgewalt der Justiz.

In dieser ungewöhnlichen Angelegenheit steht die abschließende Klärung jedoch noch aus.