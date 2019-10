Verwesungsgestank führte zu Leichenfund im Kellerabteil!

In Wien-Floridsdorf wurde eine Leiche, in Plastiksäcken verpackt, in einem Kellerabteil gefunden. Der Mieter des Abteils soll ein „Sonderling“ sein.

In der Mengergasse, in Wien-Floridsdorf wurden in dem Kellerabteil eines Mehrparteienhauses, Plastiksäcke „mit möglicherweise verwesendem Inhalt“ gefunden“, so laut der Wiener Polizei. Wie „oe24“ berichtet soll am Abend ein Gerichtsmediziner bestätigt haben, dass es sich dabei um Leichenteile handle. Derzeit sind weder das Geschlecht noch die Todesursache bekannt.

Im Zuge von Räumungsarbeiten sollen „Personen“, laut Polizeisprecher Markus Dittrich, den Gestank vernommen haben und sich an die Polizeiinspektion Donaufelder Straße gewendet haben. Die alarmierten Beamten sollen vor Ort große Müllsäcke gefunden haben, die in einer nicht eingeschalteten Kühltruhe waren.

