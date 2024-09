Vier falsche Antworten: Panne bei „Wer wird Millionär“

Ein seltener Patzer in der beliebten deutschen Quizshow „Wer wird Millionär?“ hat am Dienstagabend für Aufsehen gesorgt. Der Sender RTL musste einräumen, dass bei der 32.000-Euro-Frage ein Fehler unterlaufen war.

Diese Erkenntnis wurde nach der Ausstrahlung der Sendung, die am 4. September stattfand, einer breiten Öffentlichkeit durch eine Pressemitteilung zugänglich gemacht. 2,96 Millionen Zuschauer wurden Zeugen dieses Fehlers.

Junioren gegen Senioren: Ein unlösbares Rätsel

In der laufenden „3-Millionen-Euro-Woche“ der Show traten jüngere Teilnehmer unter 30 Jahren gegen ältere Teilnehmer über 80 an. Eine der gestellten Fragen, die die Kandidaten nicht beantworten konnten, lautete: „Wen haben die Deutschen im Jahr 2023 in der Kategorie „Persönlichkeiten International“ häufiger gegoogelt als Taylor Swift?“

Als mögliche Antworten standen zur Auswahl:

– Margot Robbie (34)

– Queen Camilla (77)

– Elon Musk (53)

– Harry Kane (31)

Die Kandidatin Laura Harbig entschied sich für Tesla-CEO Elon Musk und fiel dadurch auf 500 Euro, während Moderator Günther Jauch, 68, auf Bayern-Star Harry Kane tippte.

Kein korrekter Antwortversuch möglich

Wie sich nun herausstellte, war die Frage schlichtweg falsch formuliert. „Nach intensiver Prüfung haben wir festgestellt, dass keine der vier Antwortmöglichkeiten richtig ist. Taylor Swift war 2023 die meist gegoogelte ‚Persönlichkeit International'“, erläuterte der Sender in der Pressemitteilung.

So passierte der Fehler

Ein Blick in die Google-Trends des Jahres 2023 erhellt die Hintergründe des Missverständnisses. Harry Kane führte das Jahresranking vor Taylor Swift an. Margot Robbie belegte den vierten Platz. Allerdings beziehen sich diese Trends nicht auf die meistgesuchten Begriffe, sondern auf den größten prozentualen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr.

Neue Chance für die Kandidatin

Für Kandidatin Laura Harbig bedeutet dieser Fehler eine zweite Chance. Sie darf in der nächsten Ausgabe der „3-Millionen-Euro-Woche“ erneut antreten und ihr Glück versuchen. Ob sie es schaffen wird, den Fehler hinter sich zu lassen und ihren Gewinn zu maximieren, bleibt gespannt abzuwarten – dieses Mal allerdings hoffentlich ohne weitere Pannen.