Vier Verletzte bei schwerem Crash auf der Südost Autobahn A3

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am späten Montagabend die A3 in Fahrtrichtung Wien zwischen Müllendorf und Hornstein in ein Chaos gestürzt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Müllendorf und Eisenstadt befreiten einen 78-jährigen Mann mit hydraulischem Rettungsgerät aus einem der Unfallfahrzeuge. Vier Personen wurden verletzt, eine davon schwer.

Kurz nach 22.30 Uhr brachte ein Kleinlastkraftwagen das Unheil ins Rollen. Aus noch ungeklärten Gründen rammte er den Pkw eines 69-jährigen Lenkers, der mit seinem 78-jährigen Beifahrer auf dem Weg nach Wien war. Doch damit nicht genug: in der Folge krachten zwei weitere Kleinlastkraftwagen in das bereits verunfallte Fahrzeug. Alle Kleinlastkraftwagen wurden von ungarischen Staatsbürgern gesteuert.

Krankenhaus Eisenstadt

Der Zusammenstoß verletzte den 78-jährigen Beifahrer des Pkw schwer und klemmte ihn im Fahrzeug ein. Die Feuerwehren Müllendorf und Eisenstadt mussten ihn mit hydraulischem Rettungsgerät befreien. Neben ihm wurden auch der 69-jährige Pkw-Lenker und zwei Lkw-Fahrer im Alter von 43 und 21 Jahren verletzt. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurden alle vier ins Krankenhaus Eisenstadt eingeliefert.

Im Zuge der Bergungsarbeiten und der Straßenreinigung sperrten sie die A3 für drei Stunden. Die Feuerwehren Eisenstadt, Wulkaprodersdorf, Hornstein und Müllendorf waren vor Ort, um die Bergungsarbeiten zu unterstützen.

Keine Erklärung

Die genauen Umstände des Unfalls sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Bislang ist unklar, warum der Kleinlastkraftwagen auf den Pkw des 69-Jährigen auffuhr und in der Folge auch die beiden anderen Kleinlastkraftwagen in den Unfall verwickelt wurden.

Quelle: LPD Burgenland