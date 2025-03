Vierjähriger ruft wegen Eis-Drama die Polizei (FOTO)

Ein Vierjähriger aus Wisconsin alarmiert die Polizei, weil seine Mutter sein Eis gegessen hat. Die Beamten reagieren mit einer süßen Überraschung.

Ein ungewöhnlicher Vorfall in Wisconsin sorgte kürzlich für Aufsehen: Ein vierjähriger Junge rief die Polizei, um seine Mutter wegen eines vermeintlichen Vergehens anzuzeigen. Der Grund für seinen Anruf war jedoch alles andere als ernst – seine Mutter hatte sein Eis gegessen. Laut einem Bericht der New York Post wählte der Junge die Notrufnummer und verlangte, dass die Polizei seine Mutter festnehme. Am Telefon erklärte er: „Meine Mama ist böse (…) Kommt und holt meine Mama.“

Während die Notrufzentrale versuchte, die Lage zu verstehen, übernahm die Mutter das Gespräch. Sie erklärte, dass der Auslöser für den Anruf der Verzehr des Eises ihres Sohnes gewesen sei. Trotz der ungewöhnlichen Beschwerde erschienen die Beamten tatsächlich bei der Familie, nachdem der Anruf eingegangen war, und waren zunächst überrascht. Der Junge hatte sich inzwischen beruhigt und wollte nicht mehr, dass seine Mutter verhaftet werde. Zwar war er noch immer verärgert, aber seine Mutter wollte er doch nicht mehr im Gefängnis sehen.

Süße Überraschung

Am darauffolgenden Tag besuchten die Polizisten die Familie erneut, diesmal mit einer süßen Überraschung für den Jungen. Sie brachten ihm ein neues Eis, da sie die Geschichte als besonders herzerwärmend empfanden. Das Polizeipräsidium veröffentlichte später ein entzückendes Foto auf Facebook, das die beiden Beamten zusammen mit dem stolzen Jungen und seinem neuen Eis zeigt.

