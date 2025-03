Serbiens Torjäger Mitrovic fällt gegen Österreich aus

Serbiens Nationalmannschaft reist geschwächt nach Wien: Mitrovic fehlt überraschend wegen gesundheitlicher Probleme. Die Abwehr muss neu formiert werden – Spannung garantiert!

Mitrovics Abwesenheit

Serbiens Fußball-Nationalmannschaft steht vor einer herausfordernden Phase, da sie ohne einige ihrer Schlüsselspieler nach Wien reisen muss. Besonders ins Auge fällt das Fehlen von Aleksandar Mitrovic, dem Rekordtorschützen der Mannschaft. Der Stürmer von Al-Hilal wurde überraschenderweise nicht für die bevorstehenden Play-off-Partien der Nations League gegen Österreich nominiert. Vergangene Woche sorgten gesundheitliche Probleme für Schlagzeilen, als Mitrovic aufgrund von Herzrhythmusstörungen in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Obwohl er Entwarnung erhielt und bald wieder mit dem Training beginnen soll, war er bereits zuvor nicht im vorläufigen Kader von Teamchef Dragan Stojkovic berücksichtigt worden.

Die genauen Gründe für das Fehlen von Mitrovic blieben unkommentiert, doch es ist bemerkenswert, dass der 30-jährige Torgarant erst kürzlich nach einer Oberschenkelverletzung zurückkehrte. In seiner Karriere für Serbien erzielte er beeindruckende 59 Tore in 98 Einsätzen. Seit 2023 ist er in der saudi-arabischen Liga aktiv.

Ein weiterer prominenter Spieler, der nicht antreten wird, ist Sergej Milinkovic-Savic. Auch er, Mitrovics Teamkollege bei Al-Hilal, wurde seit der letzten Europameisterschaft von Stojkovic nicht mehr nominiert. Der Mittelfeldspieler kämpfte zuletzt mit gesundheitlichen Problemen, ebenso wie sein Bruder Vanja Milinkovic-Savic, der Torhüter von Torino, der ebenfalls nicht im Kader steht.

Das serbische Team sieht sich zudem mit weiteren Ausfällen konfrontiert: Vier Spieler, darunter Aleksa Terzic und Strahinja Pavlovic, sind aufgrund von Gelbsperren für das Hinspiel am Donnerstag in Wien nicht verfügbar. Dies zwingt Stojkovic dazu, nahezu die gesamte Abwehr neu zu organisieren. Hoffnung gibt es im Angriff mit Dusan Vlahovic von Juventus, der als verlässlicher Torschütze gilt. Petar Ratkov aus Salzburg hingegen fand keinen Platz im Kader.

Entscheidung in Wien

Die Begegnung in Wien, die live auf ORF 1 um 20.45 Uhr übertragen wird, bildet den Auftakt zu einer spannenden Entscheidung über die Teilnahme an der Liga A der Nations League 2026. Diese Entscheidung wird schließlich am 23. März um 18.00 Uhr in Belgrad getroffen, wobei das Spiel auf ServusTV zu sehen sein wird.