Viertes Kind: Felix Neureuther sorgt mit TV-Spruch für Lacher

Sportliches Duell mit Augenzwinkern: Die Neureuthers verlieren gegen zwei Neunjährige, während “Klein gegen Groß” die Quotenschlacht dominiert.

Am vergangenen Samstag konnte die Unterhaltungssendung “Klein gegen Groß” mit Moderator Kai Pflaume einen beachtlichen Erfolg verbuchen. Jeder fünfte Fernsehzuschauer entschied sich für das Format, was einem Marktanteil von 20 Prozent entspricht. Besonders unterhaltsam gestaltete sich das Kräftemessen zwischen den ehemaligen Ski-Assen Miriam und Felix Neureuther gegen die neunjährigen Mädchen Sarah und Lotte aus Mannheim. Die jungen Herausforderinnen traten mit der Behauptung an, in der Liegestützposition mehr Ball-Stab-Wechsel innerhalb einer Minute zu schaffen als das Sportlerehepaar – eine Aufgabe, die sich rasch als äußerst anspruchsvoll erwies.

Vor dem Wettkampf erkundigte sich Moderator Pflaume augenzwinkernd bei den Neureuthers, ob die gemeinsamen Trainingseinheiten positive Auswirkungen auf ihre Partnerschaft gehabt hätten. “Das hat unsere Beziehung auf ein ganz neues Level gehoben”, entgegnete Miriam Neureuther lachend. Das Paar, das erst kürzlich sein viertes Kind begrüßen durfte, hat mit Mats nun neben Matilda, Leo und Lotta weiteren Familienzuwachs bekommen. “Deswegen hat der Ball-Stab-Wechsel ganz gut funktioniert”, scherzte Felix mit einer gewissen Zweideutigkeit.

Sportlicher Wettkampf

Trotz ihrer sportlichen Erfahrung mussten sich die Neureuthers im Wettstreit geschlagen geben. Die beiden Mädchen setzten sich mit drei Punkten Vorsprung durch. Die Niederlage dürfte für das Ehepaar jedoch verschmerzbar sein, da bei der Sendung vor allem die Freude der teilnehmenden Kinder und der wohltätige Zweck im Vordergrund stehen. Das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar in Olpe erhält eine Spende in Höhe von 30.000 Euro.

Quotenerfolg

Nach der Ausstrahlung gab es für Kai Pflaume und seine prominenten Teilnehmer weiteren Grund zur Freude. Die Sendung dominierte das Quotenduell in allen relevanten Kategorien. Während das Finale von “The Masked Singer” auf ProSieben 1,17 Millionen Zuschauer (6,2 Prozent) anzog und RTLs “Denn sie wissen nicht, was passiert” lediglich 1,06 Millionen Menschen (6,1 Prozent) erreichte, verfolgten beeindruckende 4,2 Millionen Zuschauer “Klein gegen Groß”.

In der Sendung plauderte zudem Helene Fischer über ihren “besten Mann” Thomas Seitel, während Miriam und Felix Neureuther sich im Duell mit den beiden Kindern maßen und dabei humorvolle Einblicke in ihre Beziehung gewährten.