Visafreie Reise in die EU: Ausnahme für kosovarische Serben

Die visafreie Reise in die EU ist für kosovarische Bürger möglich, doch eine Ausnahme besteht für kosovarische Serben mit serbischem Pass. Die Europäische Kommission strebt eine Änderung an, stößt jedoch auf Widerstand von der Regierung unter Albin Kurti.

Kosovarische Bürger können nun visumfrei in den Schengen-Raum reisen, eine Ausnahme besteht jedoch für kosovarische Serben ohne kosovarischen Pass. Wenn diese Ausnahme bestehen bleibt, werden kosovarische Serben die einzigen Europäer sein – abgesehen von Bürgern aus Russland und Weißrussland – denen die Reisefreiheit in die EU weiterhin verwehrt bleibt“, so die Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Europäische Kommission

Diese „besondere Situation“ entstand 2009, als serbische Staatsbürger die Möglichkeit erhielten, visumfrei zu reisen. Die Europäische Kommission bestand darauf, keinen Unterschied zwischen den Bewohnern des Kosovo zu machen, so dass die dortigen Serben, obwohl serbische Bürger, nur Pässe über die Koordinierungsverwaltung erhalten konnten. Mit diesen Pässen kann man immer noch nicht visumfrei reisen.

Sonderregelung abschaffen

„Die Europäische Kommission schlägt nun vor, diese Sonderregelung von 2009 abzuschaffen. Sie wurde durch die Einführung der Visafreiheit für den Kosovo überholt, sagen sie in Brüssel“, berichtet die Frankfurter Allgemeine. Die Regierung von Albin Kurti widersetzt sich jedoch diesem Vorschlag und argumentiert, dass immer mehr kosovarische Serben einen kosovarischen Pass beantragen, was zur Integration beiträgt.

Pass beantragen

Trotzdem ist die Anzahl der Serben, die einen kosovarischen Pass beantragen, immer noch gering. Laut Angaben aus Pristina waren es im letzten Jahr 4.350 und im Jahr davor 3.400. „Wir können nur Verantwortung für Bürger übernehmen, die mit einem regulären kosovarischen Pass reisen“, sagt ein kosovarischer Diplomat.

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung fügt hinzu: „Es ist unklar, wie es weitergehen wird. Die Europäische Kommission hält an ihrem Vorschlag fest, die Sonderregelung von 2009 abzuschaffen. Damit dieser Vorschlag angenommen wird, müssen ihn die EU-Mitgliedstaaten und die Mehrheit im Europäischen Parlament billigen. Es ist ungewiss, ob dies vor den europäischen Wahlen im Juni geschehen wird.“

Die Frankfurter Allgemeine schätzt, dass die Popularität der kosovarischen Pässe unter den kosovarischen Serben bis dahin noch steigen könnte. „Aber das würde nichts über eine zunehmende Identifikation der serbischen Minderheit mit dem Kosovo aussagen“, schließt die Zeitung.