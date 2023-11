Von Gänsehautmomenten bis zur Traumhochzeit: Die Magie der HochzeitsWelt in der Pyramide Vösendorf

Erlebt die WeddingWorld Austria – Wo eure Liebe erblüht und eure Träume wahr werden. Taucht ein in eine Welt voller Romantik und Inspiration für eure Traumhochzeit.

In der HochzeitsWelt, die sich sechsmal in Österreich präsentiert, könnt ihr heuer in die Welt der Hochzeitsplanung eintauchen und die Romantik hautnah erleben. Die HochzeitsWelt bietet eine Welt voller Inspiration, Individualität und Professionalität, um eure Liebe zu feiern. Hier erwarten euch erste Gänsehautmomente pur, und das in einem unvergleichlichen Ambiente, in Wien bei der WeddingWorld Austria in der Pyramide Vösendorf, veranstaltet von der HochzeitsWelt.

Euer Besuch der WeddingWorld Austria ist der einzigartige Beginn eurer Traumhochzeit, wo jedes Liebespaar seine eigene Geschichte schreibt.

Qualität und Professionalität

Ihr wollt an eurem schönsten Tag nichts dem Zufall überlassen? Die WeddingWorld Austria bietet die Möglichkeit, die Liebe zu zelebrieren und eure gemeinsame Reise zu beginnen. Lasst euch von neuen Ideen inspirieren und erlebt die Vielfalt, die Qualität und die Professionalität der Aussteller mit allen Sinnen. Ein Besuch der WeddingWorld Austria bringt zudem viele neue Anregungen für euren perfekten Tag.

Tretet persönlich in Kontakt mit den Top-Dienstleistern der Branche und lasst eure Liebe erblühen. Besprecht erste Details für euren großen Tag und lasst euch inspirieren, um eure eigenen Ideen in die Realität umzusetzen. Zwischendurch könnt ihr ganz entspannt einen Drink und einen Imbiss genießen, während ihr Hand in Hand von eurer eigenen Hochzeit träumt. Denn die Ehe ist das schönste Abenteuer, und diese sollte in der WeddingWorld Ausstria beginnen – damit der perfekte Tag entspannt näher rücken kann.

WeddingWorld Austria 18./19. November 2023

10:00 – 17:00 Uhr

Pyramide Wien/Vösendorf Eintritt: 10 Euro/Person

Die Karten sind nur an der Tageskasse erhältlich!

Es gibt keinen Vorverkauf!

(FOTO: HochzeitsWelten)