Von Kinderuni bis Parkbetreuung: Kostenlose Ferienangebote in Wien

Während die Schulen geschlossen bleiben, öffnen sich in Wien zahlreiche Türen für junge Entdecker. Von kostenlosen Parkaktivitäten bis zu spannenden Uni-Erlebnissen – die Auswahl ist groß.

Die Sommerferien haben gerade begonnen, und viele Familien stehen vor der Herausforderung, die kommenden Wochen sinnvoll zu gestalten. Wien bietet zahlreiche Betreuungsoptionen und Aktivitäten für Kinder während der schulfreien Zeit. Den Überblick über freie Plätze und Anmeldefristen zu behalten, erfordert jedoch etwas Recherche. Nachfolgend eine Zusammenstellung von kostenlosen und kostenpflichtigen Angeboten, bei denen aktuell noch Kapazitäten verfügbar sind.

Kostenlose Angebote

Das wienXtra-Ferienspiel gehört zu den etablierten Sommerangeboten der Stadt. Es umfasst mehr als hundert verschiedene Aktivitäten für Kinder zwischen sechs und 13 Jahren – darunter Zirkusworkshops, Theaterveranstaltungen sowie Sport- und Kreativprogramme. Während viele Veranstaltungen kostenfrei zugänglich sind, fallen für andere nur geringe Teilnahmegebühren im einstelligen Euro-Bereich an. Die Teilnahme ist je nach Angebot spontan möglich oder erfordert eine vorherige Online-Registrierung.

Ein weiteres kostenfreies Angebot stellt die Parkbetreuung der Stadt Wien dar: In mehr als 50 Parkanlagen werden montags bis freitags Bewegungs-, Spiel- und Kreativangebote für Kinder ab etwa sechs Jahren durchgeführt. Die Anmeldemodalitäten variieren je nach Veranstalter. Zu beachten ist: Das Betreuungspersonal übernimmt keine Aufsichtspflicht für die teilnehmenden Kinder.

Für Schülerinnen und Schüler mit außerordentlichem Status bieten die Wiener Sommerdeutschkurse im Juli und August kostenlose Sprachförderung, kombiniert mit spielerischen und bewegungsorientierten Elementen. Anmeldungen sind flexibel bis eine Woche vor Kursbeginn möglich. Mehrsprachige Informationen finden Interessierte auf der entsprechenden Website sowie in einem kompakten Informationsvideo.

Ganztägige Betreuung

Eine Option mit umfassender Tagesbetreuung bieten die „Wiedner Sommerwochen“ in Wien-Wieden. Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren werden dort wochentags vollständig betreut, inklusive Programm und Ausflügen. Das Angebot läuft während der ersten vier Ferienwochen im Juli im Amtshaus Wieden. Die Teilnahme ist kostenfrei, lediglich für die Verpflegung wird ein Unkostenbeitrag erhoben. Derzeit sind nur noch wenige Plätze verfügbar.

Die Kinderuni findet in diesem Jahr vom 7. bis 18. Juli statt. Sie ermöglicht Kindern zwischen sieben und zwölf Jahren, zwei Wochen lang kostenfrei in den Universitätsbetrieb hineinzuschnuppern. Das Programm umfasst Vorlesungen, Workshops und interaktive Formate zu naturwissenschaftlichen, technischen, künstlerischen und gesellschaftlichen Themen in kindgerechter Aufbereitung. Registrierungen sind noch möglich, allerdings ist die Anzahl der verfügbaren Plätze bereits stark begrenzt.

Die „Hobby Lobby“ stellt ein weiteres kostenfreies Projekt dar, das vom 21. bis 31. Juli Sommerwochen in verschiedenen Wiener Bezirken anbietet. Die Betreuung findet wochentags von 9.00 bis 15.30 Uhr statt. Für Kinder ab zwölf Jahren gibt es in Wien-Favoriten noch vereinzelte freie Plätze. Das Programm kombiniert Lernförderung mit vielfältigen Freizeitkursen.

Restplätze sichern

Bei den Summer City Camps der Stadt Wien sind ebenfalls noch Restplätze vorhanden. Für die Anmeldung ist eine direkte Kontaktaufnahme mit dem Veranstalter erforderlich. Auf der Website können Interessierte einsehen, welche Camps noch Kapazitäten haben. Die ganztägige Betreuung inklusive Mittagessen kostet pro Kind und Woche 60 Euro. Familien mit geringem Einkommen können mehrere Betreuungswochen sogar vollständig kostenfrei in Anspruch nehmen. Erfreulich: Die Stadt hat das Angebot für 2025 deutlich ausgeweitet und stellt insgesamt 34.500 Betreuungsplätze an 35 Standorten zur Verfügung – darunter erstmals an sieben Bildungscampus-Standorten. Besonders hervorzuheben ist die Ausweitung des Programms für Kinder mit Behinderungen um 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wobei für diese Zielgruppe vereinfachte Anmeldemodalitäten ohne Buchungscode gelten.

Auch im kostenpflichtigen Segment sind in Wien noch Plätze verfügbar. Bei den Kinderfreunden beispielsweise gibt es in der Sommerakademie noch freie Kapazitäten, unter anderem im Fußballcamp in Wien-Floridsdorf, das mit 275 Euro zu Buche schlägt.