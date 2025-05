Vor verlängertem Wochenende: Sprit wird billiger

Mit aktuellen Preisen von 1,475 Euro für Diesel und 1,489 Euro für Super wird der Mai voraussichtlich bisher günstigster Tankmonat des Jahres. Im Vergleich zum April ist momentan Diesel um 3,8 Cent, Super um 2,1 Cent günstiger. Eine Konsequenz dieser unterschiedlich hohen Preisrückgänge: An den meisten Tankstellen ist Diesel aktuell das günstigere Produkt.

Blickt man auf die immer noch günstigen Erdölpreise, ist Sprit an den Tankstellen aus Sicht des ÖAMTC jedoch nach wie vor zu teuer: Aktuell muss man an den Zapfsäulen etwa gleich viel bezahlen wie im September vergangenen Jahres, obwohl der Rohölpreis je Barrel im Monatsschnitt damals um zehn Euro höher lag. Trotz CO2-Preisanhebung zu Beginn des Jahres sollte es deshalb immer noch Raum für Preissenkungen geben. Dieses Urteil fällte zuletzt nicht nur der Mobilitätsclub: Auch das Institut für Höhere Studien (IHS) machte unlängst auf die geringe Weitergabe der gesunkenen Ölpreise an die Konsumenten aufmerksam.

Tanktipps für den Urlaub

Der Blick in die beliebtesten Urlaubsländer zeigt, dass deutlich höhere Preissenkungen möglich wären. So sanken die durchschnittlichen Literpreise in Italien gemäß Zahlen der EU-Kommission von April auf Mai um 4,4 Cent (Super) bzw. 4,7 Cent (Diesel). In Slowenien waren Rückgänge von 6 bzw. 7,5 Cent, in Kroatien 6,9 bzw. 7,4 Cent, zu beobachten.

Plant man über dieses oder kommendes Wochenende – beide bieten sich aufgrund der Feiertage dafür an – in eines dieser genannten Länder zu fahren, gilt es, folgende Tipps zu beachten:

In Italien muss man im Vergleich zu Österreich mit etwa +20 Cent für Super und +10 Cent für Diesel rechnen. Italienurlauber:innen tanken also besser noch an einer heimischen Tankstelle – oder, sofern die Strecke durch Slowenien führt, am besten dort.



In Slowenien sind die Preise günstiger als in Österreich und Italien. Aktuell liegen die dort abseits von Autobahntankstellen staatlich festgelegten Höchstpreise bei 1,434 Euro für Super und 1,445 Euro für Diesel.



Ist das Zielland Kroatien, tankt man nach Möglichkeit erst dort – und bestenfalls auch vor der Rückreise: In Kroatien gibt es ebenfalls Höchstgrenzen, aktuell kostet Super 1,41 Euro, Diesel 1,28 Euro pro Liter.



Auch innerhalb Österreichs lohnt sich der Preisvergleich: Das sonst bekannte Ost-West Gefälle zeigt sich aktuell nicht so eindeutig wie sonst. Nur Tirol sticht als teuerstes Bundesland hervor, erst mit Abstand folgen Vorarlberg und Salzburg, danach die restlichen Bundesländer wobei es in der Steiermark und Oberösterreich am günstigsten ist.