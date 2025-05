Bis zu 31 Grad: Erste Hitzewelle rollt auf Österreich zu!

Nach Regenschauern und kühlen Temperaturen zur Wochenmitte kündigt sich ein Wetterumschwung an. Das Wochenende bringt Österreich den ersten Sommerhöhepunkt des Jahres.

Die erste Wochenhälfte präsentiert sich in Österreich mit durchwachsenem und kühlem Wetter. An der Alpennordseite regnet es stellenweise intensiv, während im südlichen Landesteil vereinzelte Gewitter möglich sind. Die Temperaturen bewegen sich laut GeoSphere Austria (staatlicher Wetterdienst Österreichs) am Dienstag und Mittwoch zwischen 19 und 25 Grad, begleitet von dichter Bewölkung und wiederkehrenden Regenschauern.

Der Donnerstag bringt nördlich der Alpen weiterhin wechselhaftes Wetter mit anhaltenden Niederschlägen. In anderen Landesteilen zeigt sich hingegen vermehrt die Sonne, während aus westlicher Richtung lebhafter Wind weht.

Wetterbesserung Freitag

Eine deutliche Wetterbesserung kündigt sich für Freitag an. Zwar ziehen über der östlichen Landeshälfte anfangs noch Störungsausläufer mit leichtem Regen durch, im Tagesverlauf gewinnt jedoch die Sonne zunehmend die Oberhand.

Sommerliches Wochenende

Das Wochenende läutet dann endgültig den Sommer ein: Der Samstag verwöhnt mit überwiegend klarem Himmel und Tageshöchstwerten zwischen 24 und 29 Grad. Am Sonntag wird es noch wärmer – besonders im Osten steigt das Thermometer auf bis zu 31 Grad.

Lediglich im Berg- und Hügelland bilden sich vereinzelt Quellwolken mit kurzen Schauern oder Gewittern, während es in den meisten Regionen durchweg trocken bleibt.

Damit steht Österreich vor dem ersten echten Hitzewochenende des Jahres.