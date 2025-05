Wolkiger Dienstag in Wien: Angenehme 22 Grad erwartet

Wolkiger Dienstag mit angenehmen Temperaturen in Wien: Der Dienstag begrüßt die Wienerinnen und Wiener mit einem Mix aus Wolken und gelegentlichen Sonnenstrahlen. Mit Höchstwerten von bis zu 22 Grad präsentiert sich die Bundeshauptstadt von ihrer milden Seite, während der Himmel von einem interessanten Wolkenspiel geprägt ist. Die Nacht war mit etwa 9 Grad recht frisch, doch tagsüber können wir uns auf angenehme Temperaturen freuen.

Wetter in Wien und Umgebung

In Wien zeigt sich der heutige Dienstag überwiegend wolkig mit einer Bewölkung von rund 71 Prozent. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 22 Grad, während der Wind mit durchschnittlich 8 km/h aus nordwestlicher Richtung weht und damit für eine leichte Brise sorgt. Niederschlag: Nicht zu erwarten, die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0 Prozent.

Im Tagesverlauf bleibt es in den frühen Morgenstunden bei etwa 13 Grad, wobei die Bewölkung zunimmt. Zwischen 5 und 6 Uhr zeigt sich der Himmel stark bewölkt mit einer Bedeckung von bis zu 76 Prozent. Ab 7 Uhr steigen die Temperaturen allmählich an und erreichen am Nachmittag ihr Maximum.

Im nahen Wienerwald gestaltet sich das Wetter ähnlich: Hier werden Höchstwerte von etwa 15 Grad erwartet, bei einer Bewölkung von 93 Prozent und leichtem Wind aus südlicher Richtung mit etwa 10 km/h. Auch hier bleibt es trocken, obwohl der Himmel stärker bedeckt ist als in der Innenstadt.

Wetter in ganz Österreich

Osten: In den östlichen Landesteilen Niederösterreichs und dem Burgenland zeigt sich ein ähnliches Bild wie in Wien – wolkig, aber weitgehend trocken mit Temperaturen zwischen 15 und 22 Grad.

Süden: In der Steiermark und Kärnten werden ähnliche Temperaturen wie in Wien erwartet, wobei auch hier die Bewölkung dominiert.

Westen: In Tirol und Vorarlberg könnte es zu vereinzelten Regenschauern kommen, wie der allgemeine Trend für die kommenden Tage vermuten lässt.

Zentrum: In Oberösterreich und Salzburg bleibt es bei ähnlichen Temperaturen wie im Osten überwiegend trocken, jedoch mit zunehmender Bewölkung im Tagesverlauf.

Wettertrend für die kommenden Tage

Der Blick auf die nächsten Tage zeigt eine deutliche Veränderung: Für Mittwoch kündigt sich ein Wetterumschwung an. Die Temperaturen in Wien werden auf etwa 16 Grad zurückgehen, und es ist mit Regenschauern bei einer Bewölkung von 100 Prozent zu rechnen. Der Wind wird auf 13 km/h zunehmen, was für eine spürbare Abkühlung sorgen wird. Auch im Wienerwald wird mit Regenschauern und einem Temperaturrückgang auf etwa 15 Grad gerechnet.

KOSMO-Wettertipp

Genießen Sie den heutigen Tag noch einmal in vollen Zügen! Bei angenehmen 22 Grad bietet sich ein Spaziergang durch die Wiener Parks oder ein entspannter Nachmittagskaffee im Freien an. Packen Sie für morgen aber unbedingt einen Regenschirm ein und planen Sie wetterunabhängige Aktivitäten, denn der Mittwoch wird nass und deutlich kühler. Wer empfindlich auf Wetterumschwünge reagiert, sollte sich auf den kommenden Temperaturabfall vorbereiten und wärmere Kleidung bereithalten.