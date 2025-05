Wolkiger Frühlingsgruß in Wien: Angenehme 18°C

Ein freundlicher Start in den 17. Mai – Wien im Wetterfokus: Guten Morgen, Wien! Der 17. Mai begrüßt die Stadt mit einem Mix aus Wolken und gelegentlichen Sonnenstrahlen – ein typischer Frühlingstag, der zum Durchatmen einlädt. Nach einer frischen Nacht erwacht die Donaumetropole langsam, die Temperaturen klettern gemächlich nach oben. Wer heute früh unterwegs ist, sollte den leichten Wind und die kühle Morgenluft genießen – der Tag verspricht beständiges, aber eher zurückhaltendes Wetter.

Wetter in Wien und Umgebung

Morgen: Wolkig, 12 °C

Tagsüber: Temperaturen steigen auf angenehme 18 °C, Bewölkung bleibt konstant bei 52 %

Abend: Stark bewölkt, Temperaturen sinken auf 14 °C

Nacht: Abkühlung auf 10 °C – eine Jacke empfiehlt sich

Wind: West-nordwestliche Richtung, Spitzen um 17 km/h

Regen: Regenwahrscheinlichkeit bei 2 %, keine nennenswerten Schauer erwartet

Wetterwarnungen: Keine aktuellen Warnungen

Wetter in ganz Österreich

Osten: In Niederösterreich, Burgenland und Wien überwiegend wolkig, 17–18 °C. Gelegentlich auffrischender Wind, niedrige Regenwahrscheinlichkeit.

Süden: In der Steiermark und Kärnten wechselhaft mit Sprühregen, 13–15 °C. Leichte Schauer, aber auch Auflockerungen.

Westen: In Vorarlberg, Tirol und Salzburg frische Temperaturen, -1 bis 2 °C. Starke Bewölkung, zeitweise Sonne, in den Bergen leichter Schneefall möglich.

Zentrum: Oberösterreich und Salzburg erleben einen Mix aus Sonne und Wolken, 5–12 °C. Schwacher bis mäßiger Wind, geringe Regenwahrscheinlichkeit.

Wettertrend für die kommenden Tage

Am Sonntag bleibt das Wetter in Wien ähnlich: Wolkig, mit Temperaturen um 17 °C und weiterhin nur geringer Regenwahrscheinlichkeit. Auch zu Wochenbeginn hält sich das wechselhafte Bild, am Montag wird es mit 17 °C und stärkerer Bewölkung etwas frischer, der Wind nimmt leicht zu.

Im übrigen Österreich bleibt es ebenfalls eher kühl und wechselhaft, größere Wetterumschwünge sind vorerst nicht in Sicht.

KOSMO-Wettertipp

Nutzen Sie den wolkigen, aber trockenen Samstag für einen Spaziergang durch Wiens Parks oder entlang der Donau – die frische Brise sorgt für einen klaren Kopf! Wer empfindlich auf Wind reagiert, sollte eine leichte Jacke einpacken. Und: Die Sonne lässt sich immer wieder blicken – also Sonnenbrille nicht vergessen!