Vorarlberg: Parteien jubeln über historische Erfolge

Die Vorarlberger Landtagsparteien feiern Erfolge bei den Gemeinde- und Bürgermeisterwahlen. Vorfreude und Optimismus prägen die Stimmung vor den Stichwahlen.

Die Vorarlberger Landtagsparteien haben sich am Sonntagabend durchweg positiv zu den Ergebnissen der Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen geäußert. Der Optimismus für die bevorstehenden Stichwahlen in zwei Wochen war unübersehbar, während auf Bundesebene Gratulationen ausgesprochen wurden.

Politische Dynamik

Die politische Dynamik in Vorarlberg zeigte sich vielschichtig. SPÖ-Chef Andreas Babler war über das „unglaublich starke Ergebnis“ von Michael Ritsch in Bregenz begeistert. FPÖ-Chef Herbert Kickl sah den „freiheitlichen Erfolgslauf“ bestätigt und betonte die enge Verbindung der FPÖ-Kandidaten mit der Bevölkerung. Auch ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti lobte den „großartigen Wahlkampf“ der schwarzen Kandidaten und verwies auf die noch anstehenden Stichwahlen. Grünen-Generalsekretärin Olga Voglauer gratulierte zu den Erfolgen und hob den langjährigen Einsatz der Grünen für die Menschen hervor. NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos freute sich über Mandatsgewinne.

Persönliche Einschätzungen der Politiker spiegelten die Ergebnisse wider. ÖVP-Klubobfrau Veronika Marte bedauerte das Ausscheiden von Roland Frühstück in Bregenz, freute sich jedoch über den Erfolg von Simon Tschann in Bludenz. FPÖ-Parteichef Christof Bitschi sprach von einem „absoluten Erfolgstag“ und verwies auf die bevorstehenden Stichwahlen in Lustenau und Feldkirch. In Nenzing will die FPÖ die Gemeinde weiterhin in ihrer Hand behalten. Freude herrschte über einen neuen blauen Bürgermeister in Mittelberg im Kleinwalsertal.

Die Vorarlberger Grünen feierten Erfolge in ihren Bürgermeister-Gemeinden sowie historische Erfolge in Lustenau und Rankweil. Bürgermeister Stefan Übelhör wurde in Höchst bestätigt, während Frank Matt in Lochau in einer Stichwahl um das Bürgermeisteramt kämpft. Die Grünen betonten, dass die Wähler den Einsatz für Naturschutz und Bildung schätzen.

SPÖ-Landesparteivorsitzender Mario Leiter analysierte seine Niederlage in Bludenz und gratulierte Michael Ritsch. Andreas Babler zeigte sich erfreut über das starke Abschneiden der SPÖ, die erstmals seit 1995 wieder stärkste Fraktion in der Stadtvertretung der Landeshauptstadt wurde. Claudia Gamon von den NEOS betonte die kontinuierliche Aufstellung neuer Listen und die Beständigkeit ihres Weges, auch wenn spektakuläre Erfolge ausblieben.