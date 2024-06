Waisenkind Luka trifft nach 16 Jahren auf seine Mutter

2007 wurde Luka Thompson in Guatemala geboren, wo seine Mutter vor einer unmöglichen Entscheidung stand. Angesichts finanzieller Not entschied sie sich, Luka zur Adoption freizugeben, in der Hoffnung auf ein besseres Leben für ihren Sohn. Mit nur zehn Monaten wurde Luka Teil einer Familie in Los Angeles, bei Elizabeth und Kirk Thompson, die ihn liebevoll aufnahmen und ihm von Anfang an von seiner Adoption erzählten.

Im vergangenen Jahr spürte Luka den Wunsch, seine biologischen Wurzeln zu erkunden. Mit der Unterstützung von „Fundamaya“, einer Hilfsorganisation, und dem Rückhalt seiner Adoptivfamilie gelang es ihm, Kontakt zu seiner leiblichen Mutter und seinen sieben Geschwistern aufzunehmen.

Die Begegnung der Familien

Für Lukas Schwester Larsen, die ihre Kindheit an seiner Seite verbrachte, war das Treffen zwischen Luka und seiner Mutter ein tief bewegender Moment, geprägt von Schmerz, Unglauben, sowie ungekannter Freude und Heilung. Luka, im Alter von nur zwei Tagen in ein Waisenhaus gegeben, lebte fortan bei Larsen, ihrem Bruder Cole, und den Thompsons, ohne seine leibliche Familie zu kennen.

Seine Mutter, alleinerziehend und mit einem Monatseinkommen von nur 200 Dollar, sah in der Adoption Lukas einzige Chance auf ein würdiges Leben. Nachdem der Kontakt hergestellt war, äußerte die leibliche Familie den Wunsch, Luka zu treffen. Ein Moment, der alle Beteiligten emotional überwältigte und Zukunftspläne für ein neues Miteinander schmieden ließ.

Lesen Sie auch: Mutter nach Schlaganfall in Reha - Betrugsanzeige gegen SohnEin Zahntechniker verspricht seiner kranken Mutter eine teure Reha, die er sich nicht leisten kann. Nun steht er vor Gericht.

Mutter nach Schlaganfall in Reha - Betrugsanzeige gegen SohnEin Zahntechniker verspricht seiner kranken Mutter eine teure Reha, die er sich nicht leisten kann. Nun steht er vor Gericht. Mutter täuscht eigenen Tod vor, um mit Liebhaber zu fliehenDie wahre Geschichte von Alvin und Mira, die eine inszenierte Katastrophe ersannen, die ihre Tochter Jahrzehnte später enthüllen würde.

Mutter täuscht eigenen Tod vor, um mit Liebhaber zu fliehenDie wahre Geschichte von Alvin und Mira, die eine inszenierte Katastrophe ersannen, die ihre Tochter Jahrzehnte später enthüllen würde. Wiener Busfahrer wirft Mutter mit weinendem Kind raus!In Wien sorgt ein Vorfall für Diskussionen, bei dem eine Mutter mit ihrem weinenden Kind von einem Busfahrer zum Aussteigen aufgefordert wurde.

Ein neuer Anfang

Die Reise zurück nach Guatemala bedeutete nicht nur ein Treffen der zwei Familien, sondern den Beginn eines lang ersehnten Zusammenkommens. „Es ist, als würden unsere zwei Familien zu einer verschmelzen,“ teilte Larsen bewegt mit, „und dies ist erst der Anfang unserer gemeinsamen Geschichte.“

Die Hilfsorganisation Fundamaya hat sich dazu verpflichtet, Lukas biologischen Geschwistern Bildungsangebote zu ermöglichen und ihre Reisen zu finanzieren. Die Begegnungen und neu geknüpften Bande zwischen den beiden Familien, die geteilten Freuden über einfache Dinge des Lebens, wie Süßigkeiten, Bücher oder ein Bad im Pool, zeichnen ein Bild der Hoffnung und des gemeinsamen Glücks.