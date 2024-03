Wald statt Baustelle: Navi lotst Betonmischer auf Wanderweg (FOTOS)

Ein Navigationsfehler führte Montagnachmittag zu einer unerwarteten Herausforderung für Fahrer und Feuerwehr: Ein Lkw voller Beton landete auf einem Wanderpfad statt an der vorgesehenen Baustelle.

Auf dem Weg zu einer Baustelle zwischen Mitterbach und der Erlaufklause empfing der Lenker eines Betonmischwagens eine verhängnisvolle Anweisung: Sein Navigationsgerät leitete ihn über die Hagenstraße – einen schmalen Pfad, keinesfalls geeignet für tonnenschwere Fahrzeuge. Trotz des Fauxpas manövrierte der Fahrer seinen rund 10 Tonnen Beton führenden Koloss weiter auf dem kaum passierbaren Wanderweg.

Rutschpartie

Das Erkennen des Missgeschicks veranlasste den Lenker zu einem Wendemanöver, das jedoch den Betonmischer über den Wegesrand hinausbrachte. In prekärer Schieflage drohte der Laster abzurutschen, was einen sofortigen Feuerwehreinsatz nach sich zog. Die Feuerwehr aus Mitterbach am Erlaufsee stand allerdings vor einem Problem: Das Rüstlöschfahrzeug konnte den Pfad nicht befahren.

1 von 5

Teamwork

Effektive Zusammenarbeit war gefordert, um den Betonmischer aus seiner misslichen Lage zu befreien. Mit einem Bagger und der Hilfe eines Traktors gelang es schlussendlich, den Lkw sicher zu einem Abstellplatz zu bewegen. Nach intensiven vier Stunden konnte die Einsatzkräfte den Vorfall erfolgreich abschließen.

Erfolgreiche Bergung

Die Feuerwehr Mitterbach und die beteiligten Helfer zeigten einmal mehr ihre Kompetenz und Flexibilität in Extremsituationen. Dieser Vorfall verdeutlicht auch die Bedeutung, Navigationshinweise kritisch zu betrachten, um ähnliche Zwischenfälle zu vermeiden und sicherzustellen, dass moderne Technik als Unterstützung und nicht als Hindernis dient.