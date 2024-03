Betrunken am Steuer: Polizistin verursacht Unfall (FOTOS)

Eine 32-jährige Polizistin aus der Steiermark hat unter Alkoholeinfluss einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Infolgedessen wurde sie vorläufig vom Dienst suspendiert. Die Ermittlungen laufen.

Am Sonntagabend kam es in St. Margarethen bei Lebring zu einem gravierenden Verkehrsunfall. Ein Pkw prallte gegen 19 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit gegen das Brückengeländer einer Bahnunterführung an der Leibnitzer-Straße. Bei der Lenkerin handelt es sich um eine 32-jährige Polizistin aus der Steiermark, die unter Alkoholeinfluss stand. Sie und ihr Beifahrer erlitten dabei Verletzungen unbestimmter Schwere.

Vorläufige Suspendierung

Die Landespolizeidirektion Steiermark bestätigte gegenüber der Presse, dass die alkoholisierte Fahrerin eine ihrer Beamtinnen ist. Infolgedessen wurde die Polizistin vorläufig vom Dienst suspendiert.

Nach Abschluss der laufenden Ermittlungen wird die betroffene Beamtin der Staatsanwaltschaft Graz sowie der Bezirkshauptmannschaft Leibnitz gemeldet. Dies teilte die Landespolizeidirektion mit.

Die Folgen dieses Vorfalls reichen weit über den Unfall hinaus. Neben den gesundheitlichen Auswirkungen für die Beteiligten, stehen sowohl strafrechtliche als auch disziplinarrechtliche Konsequenzen für die Polizistin im Raum. Die genauen Auswirkungen werden sich jedoch erst nach Abschluss der Ermittlungen zeigen.