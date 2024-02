Warum erstrahlten die Niagarafälle in den Farben der serbischen Flagge?

Die weltberühmten Wasserfälle des Niagara Falls State Park wurden auf Anfrage der serbischen Botschaft in Kanada am 15. Februar in den Farben der serbischen Nationalflagge beleuchtet. Das Ereignis soll zur Tradition werden.

Am Abend des 15. Februar wurden – anlässlich des Staatsfeiertags in Serbien – in Kanada die weltberühmten Wasserfälle des Niagara Falls State Park in den Farben der serbischen Nationalflagge beleuchtet. Dies geschah auf Anfrage der serbischen Botschaft. Die Institution, die für den Schutz und die Erhaltung des Parks verantwortlich ist, koordinierte diese spektakuläre Aktion. Die farbenfrohe Beleuchtung der Wasserfälle war ein Ausdruck der Wertschätzung für Serbien und wurde als ehrende Geste anlässlich des Staatsfeiertags des Landes durchgeführt.

Serbische Botschaft in Ottawa

In diesem Jahr hatten Bürger in der Provinz Ontario (Kanada) die Gelegenheit, das spektakuläre Live-Event zu erleben, während andere es über den live übertragenen Link verfolgen konnten. Botschafter Dejan Ralević äußerte gegenüber der serbischen Nachrichtenagentur Tanjug die Überzeugung, dass dieses Ereignis zu einer festen Tradition werden wird. Die Tradition wurde vor drei Jahren von der serbischen Botschaft in Ottawa eingeführt und zeugt von der Verbundenheit mit der serbischen Gemeinschaft in Kanada.

Tesla Statue in Kanada

Die Nikola Tesla-Statue, die nahe der majestätischen Niagara Falls in Kanada thront, ist eine Hommage an den legendären Erfinder und Ingenieur. Die Statue wurde vom renommierten serbisch-kanadischen Bildhauer Les Drysdale geschaffen und verkörpert Teslas Erbe und Einfluss auf die moderne Technologie.

(FOTO: wikimedia/Mark)

Im Queen Victoria Park in Niagara Falls, Ontario, enthüllt im Jahr 2006, zeigt die Statue Tesla, der mit einem bescheidenen Gehstock posiert, sein Blick auf die nahen Wasserfälle gerichtet. Diese Statue ehrt Teslas Pionierarbeit in der modernen Elektrizität und Technologie und würdigt seine wegweisenden Beiträge. Nikola Tesla spielte eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des ersten hydroelektrischen Kraftwerks am Niagara River, bekannt als das Niagara-Wasserkraftwerk.

Quelle: mfa.rs, Facebook