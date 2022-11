Kroatien zerstört Kanada mit einem furiosen 4:1

In der zweiten WM-Runde besiegte Kroatien Kanada mit 4:1 und ist nun mit vier Punkten an der Spitze der Gruppe F, punktgleich mit Marokko. Andrej Kramaric war mit zwei Toren Held des Abends, während Marko Livaja und Lovro Majer jeweils einen Treffer erzielten. Alphonso Davies traf für die Kanadier zur zwischenzeitlichen Führung.

Kroatien wird aber in der letzten Runde wohl noch ein positives Ergebnis gegen Belgien brauchen. Ein Sieg oder ein Unentschieden führen die Kroaten ins Achtelfinale. Im Falle einer Niederlage wird Kanadas Hilfe benötigt, nämlich den Sieg über Marokko.

Das Spiel hätte für Kroatien nicht schlechter beginnen können. Kanada ging in der zweiten Minute durch Davies in Führung. Larin blieb allein in der Mitte des Feldes und passte den Ball nach rechts zu Buchanan. Dieser fand Davies mit einer Flanke, der im vollen Lauf wuchtig und platziert per Kopf zur Führung traf.

Kroatien brauchte nach diesem Schock etwas Zeit, um sich zu konsolidieren, begann aber ab Mitte der ersten Halbzeit das gegnerische Tor anzusteuern. Zunächst wurde in der 26. Minute das Tor von Kramaric zu Recht wegen knappen Abseits aberkannt.

Danach folgte ein regelrechter Sturmlauf der Kroaten. Dieser wurde in der 36. Minute mit dem Ausgleichstreffer belohnt. Auf Vorlage von Perisic traf Kramaric mit dem linken Fuß ins lange Eck zum verdienten Ausgleich.

Acht Minuten später wurde das Spiel komplett auf den Kopf gestellt. Juranovic bediente Livaja, der mit einem präzisen Schuss 2:1 traf. In der zweiten Halbzeit musste Kanada aufmachen, was die Verteidigung anfälliger für Konter machte. Kramaric vergab in der 54. Minute eine Großchance zum 3:1. Kanadas Keeper Borjan hat sich dabei durch eine glänzende Parade ausgezeichnet.

Trotzdem war es wieder Kramaric, der Kanadas Netz zum zweiten Mal zum Zappeln brachte. In der 70. Minute fand ihn Perisic mit einer präzisen Hereingabe und Kramaric vollendete zum zwischenzeitlichen 3:1. Der Sieg wurde schließlich in der vierten Minute der Nachspielzeit zementiert. Majer traf zum 4:1 auf Vorlage von Orsic.