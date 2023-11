Nikola Tesla verdankte DIESEM Frühstück sein langes Leben

Tauchen Sie ein in die Welt von Nikola Tesla, einem Mann, der nicht nur für seine revolutionären Erfindungen bekannt war, sondern auch für seine ungewöhnlichen Lebens- und Ernährungsgewohnheiten. Erfahren Sie, wie Tesla seine Gesundheit und Vitalität bis ins hohe Alter bewahrte und welche Rolle seine Ernährungsphilosophie dabei spielte.

Nikola Tesla, der serbische Wissenschaftler und Erfinder, ist eine historische Persönlichkeit, die bis heute fasziniert. Bekannt für seine bahnbrechenden Erfindungen, führte Tesla auch einen bemerkenswert disziplinierten und unkonventionellen Lebensstil, der sich stark in seiner Ernährung widerspiegelte.

Tesla betonte die Bedeutung der Jugend und der Lebensführung in jungen Jahren für die spätere Gesundheit und Vitalität. „Der Zustand unseres Körpers und Geistes im Alter ist ein vollständiges Zeugnis dafür, wie wir unsere Jugend verbracht haben. Das Geheimnis meiner heutigen Stärke und Vitalität liegt in der Tatsache, dass ich in meiner Jugend, wie man so sagt, ein tugendhaftes Leben geführt habe“, sagte er.

Er glaubte, dass die Wahl der Arbeit nach dem eigenen Temperament zu einem glücklicheren Leben führen würde. Ich wünsche mir keine Pause, keinen Stopp der harten Arbeit. Wenn die Menschen ihre Arbeit nach ihrem Temperament wählen würden, wäre die Gesamtmenge an Glück auf der Erde unermesslich größer“, so Tesla.

Tesla war der Meinung, dass Menschen ihre Lebensdauer erheblich verlängern könnten, wenn sie sich bemühen würden. „Viele sind traurig und deprimiert wegen der Kürze des Lebens. Was ist der Zweck des Versuchs, etwas zu erreichen, fragen sie sich. Das Leben ist zu kurz, wir können nicht lange genug leben, um unsere Unternehmungen abzuschließen. Die Menschen könnten die Dauer ihres Lebens erheblich verlängern, wenn sie sich bemühen würden. Die Menschen tun so viel, was ihren Weg zum vorzeitigen Tod pflastert“, betonte er.

In Bezug auf Ernährungsgewohnheiten war Tesla der Meinung, dass wir oft zu viel und das Falsche essen. „Zuerst einmal essen wir zu viel, aber das haben wir schon so oft gehört. Und wir essen die falsche Art von Essen und trinken die falsche Art von Flüssigkeiten. Am meisten Schaden verursachen Überessen und Bewegungsmangel, was einen toxischen Zustand im Körper erzeugt und es unmöglich macht, angesammelte Gifte abzustoßen“, glaubte er.

Tesla selbst aß zweimal am Tag und vermied alle Lebensmittel, die Säure erzeugen. „Warum sollten wir den Körper belasten, der uns dient? Ich esse zweimal am Tag und vermeide alle Lebensmittel, die Säure erzeugen. Die meisten Menschen essen zu viel Hülsenfrüchte, die Harnsäure und andere Gifte enthalten. Frisches Gemüse, Fisch und Fleisch esse ich selten und in Maßen. Obwohl Fischfleisch gut für das Gehirn ist, erzeugt es eine sehr starke saure Reaktion aufgrund des hohen Phosphorgehalts. Die Säure des Körpers ist unser größter Feind im Alter. Ich vermeide alle Stimulanzien. Ich vermeide fast vollständig Fleisch. Ich bin überzeugt, dass Kaffee, Tee und Zigaretten in weniger als einem Jahrhundert aus der Mode kommen werden. Alkohol wird jedoch weiterhin verwendet werden, weil er kein Stimulans ist, sondern ein echter Lebenselixier“, prophezeite Tesla.

Tesla war ein großer Befürworter von Kartoffeln und sagte: „Die Kartoffel ist ausgezeichnet und sollte täglich gegessen werden. Sie enthält wertvolle Mineralsalze und hat eine neutralisierende Wirkung.“ Er betonte auch die Bedeutung von Bewegung und körperlicher Aktivität: „Ich glaube, dass man viel trainieren sollte. Ich gehe jeden Tag acht bis zehn Meilen und nehme nie ein Taxi oder andere Verkehrsmittel, wenn ich Zeit habe, die Kraft meiner Beine zu nutzen. Außerdem trainiere ich durch tägliches Schwimmen, weil ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Ich nehme ein heißes Bad, nach dem ich lange mit kaltem Wasser dusche.

Teslas Ansichten und Lebensgewohnheiten mögen unkonventionell erscheinen, aber sie bieten einen faszinierenden Einblick in den Geist eines Mannes, der seiner Zeit weit voraus war. Seine Philosophie und sein Lebensstil könnten uns auch heute noch wertvolle Lektionen über Gesundheit und Langlebigkeit lehren.