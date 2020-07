Warum geht dieses Foto am Balkan viral? (Galerie)

Diesen jungen Mann und seine Begleiterin kennen derzeit nahezu alle am Balkan! Das Foto, das in einer Disco am Balkan aufgenommen wurde, sorgt im Netz gerade für Lacher und geht viral.

Mit so viel Ruhm hätten die beiden Jugendlichen wohl nicht gerechnet, als sie dieses Foto von sich posten. Doch ob sie diesen auch wirklich wollen?! Wie auch immer, im Internet sind die beiden jetzt richtige Stars –zumindest in Ex-Jugoslawien.

Auf verschiedensten Seiten kursiert nun ihr Foto von einer Partynacht in einem Club. Warum die beiden so berühmt sind? Die Pose des jungen Mannes lässt viel Platz für kreative Fotomontagen und sorgt deshalb für Lacher in der Balkan-Community auf der ganzen Welt. Einige nette Beispiele dazu findet ihr auf der nächsten Seite.

Auch in der Wiener Balkan-Community kommt dieses Meme gut an. So wurden auch Variationen vom Rapper Pireli in seiner Instagram-Story geteilt. Wie viele Memes es von den beiden schon gibt? Definitiv zu viele.

Wir haben für euch auf der nächsten Seite die besten Bilder zusammengesucht.