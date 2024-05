Warum wird Schilling erst JETZT Parteimitglied der Grünen? (VIDEOS)

Inmitten aufkommender Kontroversen hat Lena Schilling, eine ehemalige Aktivistin und jetzige politische Kandidatin, Vorwürfe zurückgewiesen, die sie mit einem möglichen Wechsel zur Linksfraktion im EU-Parlament in Verbindung brachten.

Sie bekundete ihre Verbundenheit mit den Grünen durch die Beantragung einer Parteimitgliedschaft. Die „Geste“, wird von der Generalsekretärin der Grünen, Olga Voglauer, unterstützt.Schilling und die grüne Generalsekretärin betonten in einer Pressekonferenz die Rolle der KPÖ und insbesondere der SPÖ in der negativen Kampagne, die sich gegen Schilling richtet. Gerüchte und Spekulationen, einschließlich angeblicher Chatnachrichten, die Schillings Ablehnung gegenüber den Grünen belegen sollen, wurden von den beiden entschieden angegangen. Voglauer sieht die Anschuldigungen, als Teil einer politischen Hetzkampagne.

Entschiedene Zurückweisung und politische Unterstützung

Schilling zeigte sich in einer Pressekonferenz am Mittwoch empört über die Behauptungen und betonte, dass ihre politische Zukunft klar bei den Grünen liegt. Sie räumte ein, in der Vergangenheit eine kritische Haltung gegenüber den Grünen eingenommen zu haben, sieht ihre politische Mission jedoch in der Umsetzung effektiver Klimapolitik – ein Ziel, das sie nur innerhalb der Grünen realisierbar sieht. Ihre Entscheidung für die Grünen unterstreicht sie durch den Antrag auf Parteimitgliedschaft als ein klares Zeichen ihrer politischen Loyalität.

Medienberichte und politisches Klima

Die Debatte entzündete sich nach Berichten des „Standard“, die auf Überlegungen Schillings, nach der Wahl der Linksfraktion anzugehören, basierten. Weiterhin wurde sie durch Veröffentlichung einer Nachricht, in der sie ihre Abneigung gegenüber den Grünen äußerte, kritisiert. Trotz dieser Anschuldigungen bleibt die Unterstützung seitens der Grünen für Schilling unerschütterlich.

Reaktionen und Stellungnahmen

Generalsekretärin Voglauer verurteilte die gegen Schilling gerichteten Kampagnen als Versuch, ihre politische Karriere zu sabotieren. Sie deutet die Vorwürfe als Teil einer größeren Strategie, die insbesondere von Konkurrenten innerhalb der SPÖ und KPÖ orchestriert werde. SPÖ-Chef Andreas Babler wies jegliche Verbindungen seiner Partei zu den Kontroversen zurück, betonte jedoch auch sein Engagement im Kampf gegen die Erderhitzung.

Zurückweisung der Rücktrittsforderungen

Trotz des anhaltenden Drucks bekräftigt Schilling ihren Entschluss, im Amt zu verbleiben. Sie betont die Notwendigkeit, den Fokus von persönlichen Angriffen auf wichtige politische Themen wie den Klimaschutz zu verlagern.