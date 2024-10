Was hat P. Diddy mit Justin Bieber angestellt? (VIDEOS)

Inmitten schwerwiegender Vorwürfe gegen den Musikmogul Sean „Diddy“ Combs wegen mutmaßlicher sexueller Nötigung und Missbrauchs des Sexhandels gerät Popstar Justin Bieber laut Berichten des US-Magazins US Weekly zunehmend in ein psychisches Tief. Die langjährige Beziehung zwischen dem Sänger und dem Rapper sollen Bieber zunehmend belasten.

Bieber „angeekelt“ auf Rückzug

Insider berichten, Bieber sei „völlig angeekelt“ von den Anschuldigungen rund um Combs und habe den Rat erhalten, sich so weit wie möglich von allem fernzuhalten, was mit Combs in Verbindung steht. Sprecher von Bieber haben sich bisher nicht zu diesen Berichten geäußert.

Früher galt die Beziehung zwischen Bieber und Combs als eine enge. Als Bieber 2009 seine Musikkarriere startete, bezeichnete er Combs als einen seiner größten Einflüsse und suchte die Zusammenarbeit mit ihm.

FOTO: EPA-EFE-Etienne Laurent

Sein Mentor Usher brachte die beiden zusammen

Auch wenn es nicht zu einem gemeinsamen Projekt kam, entwickelte sich durch den gemeinsamen Mentor Usher eine Freundschaft zwischen den beiden. In den darauffolgenden Jahren wurden sie öfter zusammen gesehen, allerdings nahm die Distanz zwischen ihnen mit der Zeit offenbar zu.

Das Erbe vergangener Tage

Im Internet tauchen derzeit verschiedene ältere Videos auf, die die Freundschaft der beiden erneut unter die Lupe nehmen. Ein bekanntes Video zeigt Bieber und Combs in der Sendung „Jimmy Kimmel Live!“ im Jahr 2011, wo ihre ungewöhnliche Freundschaft thematisiert wird.

Ein weiteres Video aus dem Jahr 2009 zeigt den damals 15-jährigen Bieber mit Combs und lässt Raum für Spekulationen über die Art ihrer Beziehung, da Combs Andeutungen über ihre gemeinsame Zeit macht.

In einem Interview mit Zane Lowe im Jahr 2020 äußerte Bieber seine Sorgen um jüngere Künstler wie Billie Eilish und sprach über die Schwierigkeiten seiner eigenen Jugend in der Musikbranche. Diese Äußerungen wurden vielfach als Hinweis auf seine vergangenen Erfahrungen mit Combs interpretiert.

FOTO: EPA-EFE-CJ Gunther

Die genaue Natur der Beziehung zwischen Bieber und Combs ist trotz anhaltender Spekulationen unklar geblieben, doch vieles deutet darauf hin, dass sich Justin Bieber inzwischen von seinem ehemaligen Mentor distanziert hat.

Der Umgang mit diesen Anschuldigungen und die potenziell belastenden Erinnerungen an die Vergangenheit werfen für Bieber nunmehr eine Herausforderung dar, die er als unabhängig auftretender Künstler bewältigen muss. Die Dynamik zwischen ihm und Combs bleibt im Unklaren, während alte Videos die Diskussionen darüber, was einst war, neu aufflammen lassen.