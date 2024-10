Hanuma kocht: Zwetschgenröster traditionell

Foodbloggerin Elma Pandzic verzückt ihre Follower in ihrem zweisprachigen Blog “Hanuma kocht” regelmäßig mit Rezepten aus ihren beiden Heimaten – Österreich und Bosnien-Herzegowina.

Eine der wohl österreichischsten Spezialitäten, die man gar nicht so einfach übersetzen kann, ist Zwetschgenröster. Eine Art dickflüssiges, gut duftendes Kompott aus Zwetschgen, welches unabkömmlich ist als „Beilage“ zu Kaiserschmarrn, Knödeln, Schupfnudeln uvm. Ich liebe es, aber jenes aus dem Supermarkt ist mir persönlich zu sauer und passt meinem Magen gar nicht. Also mache ich es einfach selber und produziere mit diesem Rezept den besten Röster weit und breit und nun könnt ihr das auch. Viel Spaß beim Nach- bzw. Einkochen. PS: wusstet ihr, dass man aus Zwetschgenröster und Joghurt das beste selbstgemachte Zwetschgenjoghurt selber machen kann? Probiert es aus!

Zutaten für 2 mittelgroße Schraubgläser mit jeweils 350 ml Inhalt:

150-180 g Zucker (je nach Süße der Früchte)

100 ml Wasser

200 ml roten Saft (Zwetschgen-, Erdbeer- oder Traubensaft)

1 kg Zwetschgen

Gewürze:

1 Zimtstange

2 Nelken

1 Sternanis

2 Kardamomkapseln

1 TL Speisestärke (=ca. 10 g) + 1 EL kaltes Wasser

½ Fläschchen Rumaroma (optional)

Vorbereitung:

Im ersten Schritt werden die Gläser und Deckel sterilisiert (das könnt ihr auch später machen bzw. kurz bevor der Röster fertig ist, aber ich mache es gerne zu Beginn). Trennt die Gläser von den Deckeln und wascht alles mit heißem Wasser aus. Stellt Gläser und Deckel auf ein Backblech und schiebt sie bei 100 Grad für ca. 10 min in den Ofen. Alles sollte vollständig trocken sein.

Zubereitung:

1) Wascht, entkernt die Zwetschgen und schneidet sie, je nachdem ob ihr euren Röster feiner oder stückiger bevorzugt, in kleine oder größere Stücke.

2) Vermischt Zucker und Wasser in einem möglichst großen und flachen Topf. Kocht alles auf höchster Stufe auf. Wenn es sprudelt, köchelt es ca. 2-3 min lang.

3) Dann fügt ihr den Saft und die Zwetschgen hinzu, gebt die groben Gewürze dazu (verpackt in einem Teebeutel oder Teesieb) gebt einen Deckel auf den Topf und reduziert die Hitze auf Stufe 5 von 9. Kocht den Röster ca. 10 min lang.

4) Nach dieser Zeit entfernt ihr die Gewürze und den Deckel und kocht ihn für weitere 10 min ohne Deckel, damit er ein wenig ein reduziert.

5) Zum Schluss gebt ihr die Speisestärke-Wasser-Mischung dazu, köchelt es noch 1-2 min lang, gebt das Rumaroma dazu und füllt den heißen Röster in die vorbereiteten Gläser um. Dann sofort fest verschrauben. Bei mir sind die Gläser noch warm, der Röster heiß. Achtung: nicht wundern! Der Röster ist jetzt noch flüssig. Erst beim Abkühlen wird er cremig und dickflüssig.

Gläser umdrehen ja oder nein?

Die einen sagen, das Umdrehen der Gläser sei nicht notwendig und wirke kontraproduktiv, weil der Deckel aus verschiedenen Materialien besteht und es passieren kann, dass beim Umdrehen bestimmte Stoffe herausgelöst werden, die schädlich sind. Wichtig ist also neue, unbeschädigte Deckel zu verwenden und im ganzen Prozess auf Hygiene zu achten. Ich drehe die Gläser um, wenn ich den Röster lange haltbar machen und auf Nummer sicher gehen möchte, denn durchs Umdrehen bildet sich ein Vakuum und der Röster ist monate- bzw. jahrelang haltbar.

Tipps:

a)Die Zuckermenge hängt von der Reife der Früchte und der Lagerung ab. Je süßer die Zwetschgen sind, umso weniger benötigt ihr bzw. je länger ihr den Röster lagern wollt, umso mehr Zucker wird für die Konservierung benötigt.

b)Wenn ihr keine ganzen Gewürze zum Mitkochen zuhause habt, könnt ihr ein wenig von allem in Pulverform in den fertigen Röster einrühren.

c) Haltbarkeit: wenn ihr auf Hygiene achtet und darauf, dass sich ein Vakuum bildet, sind die Gläser monate- bzw. jahrelang haltbar. Ein Mal geöffnet, sollten sie im Kühlschrank gelagert und innerhalb von 3-5 Tagen verbraucht werden.

Ist mein Röster kaputt?

Es gibt im Grunde nur 3 Anzeichen dafür, dass er nicht mehr gut ist:

1) riecht stark nach Alkohol

2) schimmelt

3) der Deckel ist nach oben gewölbt. Testet einfach mit Druck auf den Deckel. Ist dieser nicht gewölbt, sondern glatt und hat der Röster keine seltsame Farbe oder Geruch angenommen, ist es noch gut.