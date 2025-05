Wechselhaftes Regenwetter in Wien bei 19 Grad

Der Mai verabschiedet sich mit Regenschirm-Wetter in Wien. Die Bundeshauptstadt erlebt heute einen wechselhaften Tag mit Temperaturen um die 19 Grad, wobei immer wieder mit Sprühregen und Regenschauern zu rechnen ist. Der Wind weht mäßig aus westlicher Richtung und sorgt für eine frische Brise in den Straßen der Metropole.

Wetter in Wien und Umgebung

Morgen: Stark bewölkt, 19 °C

Tagsüber: Überwiegend wolkig, 17–21 °C

Nachmittag/Abend: Sprühregen und Regenschauer ab 17 Uhr, 20 °C

Wind: Bis zu 29 km/h aus west-nordwestlicher Richtung

Regenwahrscheinlichkeit: 5%, leichte Niederschläge

Wetterwarnungen: Niederschlagswarnung ab 15 Uhr, Gewitter-Warnungen vor den Toren Wiens

Wetter in ganz Österreich

Osten: Leichte Regenschauer und Temperaturen um 20 °C, wechselhaftes Wetter in St. Pölten und Eisenstadt.

Süden und Westen: Keine detaillierten Informationen, jedoch kühlere Temperaturen als im Osten erwartet.

Zentrum: Ähnliche Bedingungen wie im Osten, keine spezifischen Tageswerte.

Wettertrend für die kommenden Tage

Die gute Nachricht: Das Wetter in Wien verbessert sich in den nächsten Tagen deutlich. Morgen erwartet uns ein überwiegend wolkiger Tag mit Temperaturen um die 20 °C und deutlich weniger Niederschlag.

Am Freitag steigen die Temperaturen auf angenehme 24 °C bei weiterhin wolkigem Himmel. Der Samstag verspricht mit 28 °C und sonnigem Wetter ein echter Sommertag zu werden – die Bewölkung sinkt auf nur 6%.

KOSMO-Wettertipp

Heute ist definitiv ein Tag für den Regenschirm in der Tasche! Besonders wenn Sie am späten Nachmittag oder frühen Abend in Wien unterwegs sind, sollten Sie auf Regenschauer vorbereitet sein. Planen Sie Ihre Outdoor-Aktivitäten besser für das Wochenende – der Samstag verspricht mit 28 Grad und Sonnenschein perfektes Wetter für Ausflüge ins Grüne oder einen Besuch im Schwimmbad. Wer unter Wetterfühligkeit leidet, sollte sich auf die kommenden Temperaturschwankungen einstellen – von heute 21 Grad bis zu sommerlichen 28 Grad am Samstag ist alles dabei.