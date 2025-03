WEGA-Einsatz in Favoriten: Razzia in Balkan-Lokal

Ein Café in Wien-Favoriten wurde von WEGA-Beamten gestürmt. Ein angeblich bewaffneter Mann sorgte für einen groß angelegten Polizeieinsatz.

Am Freitag ereigneten sich dramatische Szenen in einem Café im Wiener Bezirk Favoriten. Während einige Gäste in entspannter Atmosphäre ihren Kaffee tranken und sich auf das bevorstehende Wochenende freuten, wurde die Ruhe abrupt durch das Eintreffen zahlreicher WEGA-Beamter unterbrochen. Die schwer bewaffneten Polizisten stürmten das Lokal, führten alle Anwesenden auf die Straße und durchsuchten das Café gründlich. Ihr Ziel war es, eine gefährliche Waffe zu finden, doch die Suche blieb erfolglos. Auch die Gäste selbst wurden nicht wegen eines Vergehens zur Verantwortung gezogen.

Augenzeugenbericht

Laut Polizeisprecherin Anna Gutt, die sich gegenüber der Zeitung „Heute“ äußerte, gab ein Augenzeuge an, einen Mann mit einer Langwaffe in das Café gehen gesehen zu haben. Dies führte dazu, dass mehrere Funkwagen und die WEGA sofort zum Einsatzort eilten. Dennoch konnten die Beamten weder eine Bedrohung feststellen noch eine Waffe entdecken.