„Überfall, Geld her!“ Wer kennt diesen Mann?

Ein maskierter Mann versuchte eine Tankstelle in Linz zu überfallen. Trotz Bedrohung mit einer Waffe blieb er erfolglos und flüchtete ohne Beute.

Am Abend des 17. März 2025 ereignete sich gegen 20:20 Uhr ein versuchter Überfall auf eine Tankstelle im Linzer Franckviertel. Ein bisher nicht identifizierter Mann betrat den Laden und bedrohte die 54-jährige Angestellte mit einer schwarzen Pistole, während er sie im oberösterreichischen Dialekt aufforderte: „Überfall, Geld her!“ Der Täter hatte einen schwarzen Müllsack dabei, um das erbeutete Geld zu verstauen, doch die Angestellte weigerte sich, das Geld herauszugeben.

Als der Überfall misslang, wandte sich der Täter einem Stammgast zu und befahl ihm, unter Waffengewalt in den hinteren Bereich der Tankstelle zu gehen. In einem günstigen Moment gelang es der Angestellten, nach draußen zu fliehen und um Hilfe zu rufen, was den Täter dazu veranlasste, ohne Beute zu fliehen. Beide, die Angestellte und der Kunde, blieben körperlich unverletzt, erlitten jedoch einen Schock.

Ermittlungen und Fahndung

Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen ist der Täter weiterhin auf freiem Fuß. Das Landeskriminalamt Oberösterreich leitet die Ermittlungen, während die Staatsanwaltschaft Linz die Veröffentlichung von Lichtbildern angeordnet hat, um Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten. Diese Bilder sind über die Pressestelle der Landespolizeidirektion Oberösterreich per E-Mail erhältlich.

Der gesuchte Mann war komplett in Schwarz gekleidet, mit Kapuze, schwarzer Sonnenbrille und einem schwarzen Schal maskiert. Die Wirtschaftskammer Oberösterreich hat eine Belohnung von 1.000 Euro für Informationen ausgesetzt, die zur Identifizierung des Täters führen. Alle Hinweise werden vertraulich behandelt, und Zeugen werden gebeten, sich beim Landeskriminalamt Oberösterreich unter der Telefonnummer 059133/40 3333 zu melden.

