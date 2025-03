Verbrechen in Salzburg: Jugendliche locken Opfer in Falle

Ein perfider Plan in Salzburg: Vier junge Männer locken zwei Opfer in eine Falle und fordern unter Waffengewalt Bargeld. Ermittlungen führten zur Festnahme.

Am 4. September des Vorjahres ereignete sich ein Vorfall, bei dem vier junge Männer im Alter von 17 bis 19 Jahren zwei Personen aus Oberösterreich in eine Falle lockten. Die Täter nutzten einen Messenger-Dienst, um die Opfer unter dem Vorwand eines Suchtmittelkaufs nach Salzburg zu locken. In Hallwang angekommen, erwarteten die Täter die beiden jungen Opfer, die im Glauben waren, Drogen zu erwerben.

Stattdessen wurden die 14- und 18-jährigen Opfer von einem der Täter mit einer Schusswaffe bedroht. Der Angreifer forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem die Opfer einen höheren dreistelligen Eurobetrag übergeben hatten, konnten sie unverletzt nach Hause zurückkehren.

Ermittlungen und Konsequenzen

Dank umfangreicher Ermittlungen des Landeskriminalamts Salzburg wurden die Täter identifiziert. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete Untersuchungshaft für zwei der Beteiligten an, die aus Russland und Österreich stammen. Die anderen beiden Täter, beide aus Österreich, wurden auf freiem Fuß angezeigt und müssen sich ebenfalls vor der Staatsanwaltschaft verantworten.