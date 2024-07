Wegen einem iPhone: Achtjährige von Cousine ermordet

Im US-Städtchen Humboldt, Tennessee, ereignete sich in der vergangenen Woche ein erschütterndes Verbrechen. Ein zwölfjähriges Mädchen hat ihre achtjährige Cousine in einem Akt brutaler Gewalt erdrosselt.

Verstörende Details

Nach Angaben der örtlichen Staatsanwaltschaft konnte durch eine Überwachungkamera die grausame Tat festgehalten werden. Das Video offenbart, wie die Zwölfjährige ihre schlafende Cousine, die ahnungslos in einem Hochbett lag, mit einem Bettlaken qualvoll erstickt. Die Staatsanwaltschaft beschreibt den Mord als einen „verstörenden Gewaltakt“.

Eine Familie in Trauer

Laut Mutter gab es einen Streit um ein iPhone: „Als sie mir das erzählten, hätte ich einfach mein Kind abholen sollen“, sagte sie. „Aber sie hatten den Sommer über Spaß und ich hätte nicht gedacht, dass sie mein Baby töten würde.“

Die Mutter des getöteten Mädchens hat in ihrer Verzweiflung eine Spendenkampagne auf „GoFundMe“ eingerichtet, um die Beerdigung ihrer Tochter finanzieren zu können. In ihrem bewegenden Aufruf schrieb sie: „Der Schmerz ist unerträglich. Jetzt muss ich in dieser verrückten Welt ohne sie leben.“ Die Kampagne hat bereits um die 17.000 Dollar zur Unterstützung der trauernden Familie zusammengebracht.

Rechtsfolgen für die junge Täterin

Die Staatsanwaltschaft hat angekündigt, dass die zwölfjährige Täterin wie eine Erwachsene behandelt werden soll. Dies bedeutet, dass sie sich einem Prozess vor einem Bezirksgericht stellen muss, anstelle einer Verhandlung vor einem Jugendgericht, was eine mögliche Straffreiheit aufgrund ihres jugendlichen Alters ausschließt.