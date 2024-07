Flughafen Wien-Schwechat: Elfenbein in Unterwäsche geschmuggelt!

In einer bemerkenswerten Operation haben die Zollbehörden des Flughafens Wien-Schwechat einen ungewöhnlichen Fund gemacht, als sie zwei Reisende kontrollierten. Die Männer, polnischer Herkunft und im Alter von 53 und 55 Jahren, waren gerade aus Uganda via Doha angekommen. Versteckt in ihrer Unterwäsche befanden sich neben anderen illegal eingeführten Artikeln auch seltene Elfenbeinschnitzereien.

Insgesamt 57 illegale Gegenstände beschlagnahmt

Die Beamten fanden 47 Holzschnitzereien, fünf Metallfiguren, vier historisch anmutende Schwerter und einen rohen Diamanten sowie einen weiteren Edelstein. Außerdem zählte zu dem makabren Inventar ein Tierzahn unbekannter Herkunft. Besonders brisant war der Fund von fünf Elfenbeinschnitzereien, die gezielt in der Unterbekleidung der Reisenden versteckt wurden. Zusätzlich wurde bei einem der Männer Bargeld in Höhe von 10.900 Euro gefunden.

Strafen drohen

Es wurde bekannt, dass den Männern, sollten die Verstöße als vorsätzlich eingestuft werden, empfindliche Geldstrafen von bis zu 40.000 Euro drohen können. Das Finanzministerium hat daraufhin alle beschlagnahmten Items sichergestellt und gegen die Betroffenen Finanzstrafverfahren eingeleitet.