Sonnenbad und Gewittertanz: Österreichs Wetter-Achterbahn!

Das bevorstehende Wochenende verheißt eine Mischung aus Sonnenbad und Gewittertanz, während Österreich sich auf eine Achterbahnfahrt durch das Wettergeschehen einstellt. Ein hochsommerliches Szenario kündigt sich an, doch die Gefahr von lokalen Unwettern weist auf die widersprüchliche Natur dieser Jahreszeit hin.

Mit der Sonne hoch am Himmel gestartet, blieben die Temperaturen zuletzt knapp unter der 30-Grad-Marke. Doch eine Botschaft milder Luft steht kurz bevor: Temperaturen, die sich im Verlauf des Wochenendes auf bis zu 35 Grad zuspitzen, lassen nicht nur die Herzen der Sonnenanbeter höherschlagen, sondern bringen auch eine Portion Unberechenbarkeit mit sich. Die Unwetterzentrale richtet ihren Blick detailliert auf die bevorstehenden Wetterkapriolen.

Detailprognose für die kommenden Tage

Freitag lädt mit strahlendem Sonnenschein zur Freizeitgestaltung im Freien ein, während die Quellwolkenbildung über dem Bergland in den Nachmittagsstunden eine gewisse Wachsamkeit erfordert. Besonders am Alpenhauptkamm könnten sich vereinzelte Hitzegewitter einstellen. Trotz auffrischender lokaler Talwinde bleiben die Temperaturen mit 26 bis 31 Grad in einem angenehmen Rahmen.

Der Samstag knüpft an das freundliche Sommerwetter an, wobei ab dem Nachmittag über dem westlichen Bergland vermehrt Quellwolken aufziehen. Von Vorarlberg bis Salzburg ist mit der Entwicklung von Gewittern zu rechnen, während gegen Abend auch an der Alpennordseite mit Schauern gerechnet werden muss. Ein mäßiger bis lebhafter Südostwind trägt dazu bei, dass die Temperaturen auf 28 bis 35 Grad klettern, was die hochsommerliche Hitze unterstreicht.

Der Sonntag bringt entlang der Alpennordseite bereits in den Morgenstunden Schauer und Gewitter mit sich. Im Tagesverlauf verschieben sich diese Entwicklungen nach Süden und Osten, wobei lokal die Gefahr von Unwettern besteht. Am Nachmittag zeigen sich vom Bodensee bis nach Oberösterreich wieder sonnigere Abschnitte. Mit einer Winddrehung auf West und kräftigem Aufkommen im Donauraum ist bei Gewittern auch mit Sturmböen zu rechnen. Die Temperaturen variieren regional stark und bewegen sich zwischen 25 und 34 Grad.