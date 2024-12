Weihnachts-TV-Programm: Dein ultimativer Guide für den 25. Dezember!

Der erste Weihnachtsfeiertag lädt zum Entspannen ein – was könnte besser dazu passen als ein besinnliches TV-Programm, das für jeden Geschmack etwas bereithält? Hier sind unsere sorgfältig ausgewählten TV-Tipps für den 25. Dezember.

Zauberhafte Filmabenteuer und Musikshows

Für einen magischen Start in den Weihnachtstag sorgen klassische Kinderfilme und fantasievolle Abenteuer. Diese Filme nehmen Sie mit auf Reisen in wunderbare Welten und garantieren Unterhaltung für die ganze Familie. Egal, ob Sie in nostalgische Klassiker eintauchen oder neue Filmhighlights entdecken möchten – das TV-Programm sorgt für unvergessliche, herzerwärmende Momente. Musikliebhaber und Showbegeisterte kommen ebenfalls auf ihre Kosten. Während des Tages werden festliche Musiksendungen und beeindruckende Chöre ausgestrahlt, die die besinnliche Stimmung des Weihnachtsfestes unterstreichen. Packende Weihnachtslieder und emotionale Show-Highlights bieten eine klangvolle Untermalung des Festes, die jeden Zuschauer in ihren Bann zieht.

Wissenssendungen für neugierige Geister

Neben fesselnden Märchen und mitreißender Musik sind aufschlussreiche Dokumentationen fester Bestandteil des TV-Tages. Diese bieten Einblicke in faszinierende Themen und erweitern das Wissen über Geschichte und fremde Kulturen. Die Natur wird in spannenden Formaten erforscht und lädt dazu ein, die Geheimnisse unserer Welt zu entdecken – ideal, um den Wissenshunger der ganzen Familie zu stillen.

KOSMO-TV-Vormittag

09:50 Uhr – „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ (ARD)

Film

Ein DDR-Klassiker, der die märchenhafte Geschichte von Aschenbrödel erzählt. Mit ihrer Entschlossenheit und drei magischen Nüssen erobert sie nicht nur das Herz des Prinzen, sondern auch das der Zuschauer.

10:20 Uhr – „Weihnachten auf der Hurtigrute“ (3sat)

Dokumentation

Weihnachtliche Impressionen von den Hurtigruten-Schiffen in Norwegen, wo 300 internationale Passagiere das Fest auf eine unvergessliche Weise erleben.

10:45 Uhr – „Pettersson und Findus – Das schönste Weihnachten überhaupt“ (KiKa)

Film

Pettersson und sein Kater Findus kämpfen mit einem Schneechaos kurz vor Weihnachten. Ein herzerwärmender Animationsfilm über Zusammenhalt und Weihnachtsfreude.

KOSMO-TV-Nachmittag

14:10 Uhr – „Der Graf von Monte Christo – Der Verrat“ (MDR)

Film

Eine Verfilmung des Abenteuerklassikers von Alexandre Dumas. Intrigen, Verrat und Rache begleiten Edmond Dantès auf seinem dramatischen Weg.

14:20 Uhr – „Die 30 legendärsten Handwerke“ (RBB)

Dokumentation

Ein faszinierender Blick auf die Vielfalt traditioneller Handwerkskunst in Berlin, von Böttchern bis zu Schirmmachern.

14:20 Uhr – „Die Feuerzangenbowle“ (SWR)

Film

Ein humorvoller Filmklassiker mit Heinz Rühmann, der nostalgische Schulstreiche und die Magie des Zusammenhalts thematisiert.

15:50 Uhr – „Sissi“ (ARD)

Film

Der erste Teil der berühmten Sissi-Trilogie zeigt die junge Elisabeth von Bayern, die als Kaiserin Österreichs ihren Platz am Hofe finden muss.

16:30 Uhr – „Frau Holle“ (MDR)

Film

Ein Märchenklassiker über Gerechtigkeit und Belohnung, bei dem die Goldmarie für ihre Fleißigkeit belohnt wird und die Pechmarie ihre Lektion lernt.

KOSMO-TV-Abend

20:15 Uhr – „Paddington 2“ (3sat)

Film

Der liebenswerte Bär Paddington gerät in ein turbulentes Abenteuer, als er eines Diebstahls beschuldigt wird. Ein zauberhafter Familienfilm.

20:15 Uhr – „Hallo Spencer – Der Film“ (ZDFneo)

Film

Ein turbulentes Abenteuer rund um die Kultpuppen aus der Serie „Hallo Spencer“. Ihr Zuhause steht auf dem Spiel, und ein Rettungsplan muss her.

20:15 Uhr – „Pretty Woman“ (Vox)

Film

Eine moderne Märchen-Romanze mit Julia Roberts und Richard Gere, die durch ihren Charme und ihre Liebesgeschichte die Herzen erobert.

20:15 Uhr – „Die Helene Fischer-Show“ (ZDF)

Show

Helene Fischer präsentiert ein abwechslungsreiches Weihnachtsprogramm mit Musik, Tanz und prominenten Gästen.

20:15 Uhr – „Wer wird Millionär? – Weihnachtsspecial“ (RTL)

Show

Günther Jauch führt durch ein weihnachtliches Quiz-Special, bei dem Kandidaten ihr Wissen in festlicher Atmosphäre testen können.

Nutzen Sie diesen besonderen TV-Tag, um sich gemeinsam mit Ihren Liebsten zurückzulehnen und die Vielfalt der Programme zu genießen. Und das Beste: Auch am zweiten Weihnachtsfeiertag hält das TV-Angebot ein buntes Programm bereit, das den Weihnachtszauber aufrechterhält.