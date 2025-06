Weltflüchtlingstag: Jeder Flüchtling bekommt einen Deutschkursplatz

Im Vorfeld des Weltflüchtlingstag weist der ÖIF auf die umfangreichen Deutschlernmöglichkeiten für Flüchtlinge hin: Jede nach dem Integrationsgesetz anspruchsberechtigte Person – also Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte sowie ukrainische Vertriebene – bekommt vom ÖIF innerhalb kurzer Zeit in ganz Österreich einen Deutschkurs.

Noch nie zuvor standen in ganz Österreich so viele qualitativ hochwertige Deutschkursplätze für Flüchtlinge und Vertriebene zur Verfügung: Allein im Jahr 2024 wurden über 67.500 Kursplätze an mehr als 200 Standorten gefördert und über 150.000 Teilnahmen an Online-Deutschlernangeboten des ÖIF verzeichnet. Auch in den Regionen außerhalb von Wien ist das Angebot an Deutschkursen so groß wie noch nie zuvor. Sollte in einzelnen Regionen aufgrund einer zu geringen Teilnehmer/innen-Anzahl kein Präsenzkurs zustande kommen, besteht neben dem Besuch eines Online-Deutschkurses auch die Möglichkeit einer subsidiären Individualförderung von Kursplätzen am freien Markt, bei der der ÖIF die Kosten des Kursplatzes übernimmt. So wird sichergestellt, dass der Zugang zu einem geeigneten Kursplatz ortsunabhängig gewährleistet ist.

Carla Pirker, Leiterin der Deutschkursförderung im ÖIF, mahnt eine sachliche Debatte ein: “ Jede Person, der nach dem Integrationsgesetz ein Deutschkurs zusteht, erhält innerhalb kurzer Zeit einen passenden Platz beim ÖIF. Leider werden dazu in den letzten Tagen viele Falschinformationen verbreitet, die bei den Betroffenen viel Verunsicherung schüren. “

Flexible Kursformate

Das Deutschkursangebot im Sinne des Integrationsgesetzes ist flexibel ausgestaltet, um einen Kursbesuch bestmöglich mit einer beruflichen Tätigkeit oder Betreuungsverpflichtungen vereinbar zu machen. Neben Präsenzkursen zu unterschiedlichen Tageszeiten bietet der ÖIF berufsbegleitende Kurse, Online-Formate und Kurse mit Kinderbeaufsichtigung an. Zusätzlich zu den im Integrationsgesetz festgeschriebenen Deutschkursen stellt der ÖIF allen Zuwander/innen unabhängig vom Aufenthaltstitel am frei zugänglichen ÖIF-Sprachportal über 70 Online-Deutschkurse pro Woche zur Verfügung. Subsidiär können auch Fahrtkosten übernommen werden – sofern keine andere staatliche Stelle wie das AMS dafür zuständig ist. Aussagen, dass es zu wenig Angebote mit Kinderbeaufsichtigung oder keine Übernahme von Anfahrtskosten gäbe, sind schlichtweg falsch – derzeit besteht mehr Angebot als Nachfrage.

ÖIF-Deutschkurse unterliegen gesetzlich verankerten und bundesweit einheitlichen Qualitätsstandards!

Der ÖIF ist der einzige Fördergeber in Österreich, bei dessen Deutschkurse die Qualität umfangreich gesetzlich normiert und gesichert ist. Vom ÖIF geförderte und von Kursträgern umgesetzte Deutschkurse unterliegen bundesweit einheitlichen, gesetzlich verankerten Qualitätsstandards. Diese sind in der Integrationsgesetz-Durchführungsverordnung geregelt und verpflichten alle Kursträger zur Einhaltung klarer Rahmenbedingungen. Dazu zählen unter anderem qualifiziertes Lehrpersonal mit C1-Sprachkenntnissen, umfangreicher Unterrichtserfahrung und abgeschlossener DaF/DaZ-Ausbildung sowie die verpflichtende Verwendung der ÖIF-Rahmencurricula. Ergänzend finden regelmäßig unangekündigte Vor-Ort-Evaluierungen und externe Qualitätssicherungsmaßnahmen statt. Der adaptive, digitale Einstufungstest ermöglicht eine passgenaue Zuweisung zum richtigen Sprachniveau – bundesweit einheitlich und wissenschaftlich fundiert. Um die Eigeninitiative und den nachhaltigen Spracherwerb zu fördern, wird für die kommende Förderperiode ab 2026 der Umfang der einzelnen Kurse um verpflichtende Selbstlernzeiten ergänzt.

Transparenz

ÖIF stellt tagesaktuell und umfassend Daten zu Integrationsverläufen für zuständige Behörden und das AMS bereit. Ein wesentliches Element für die effektive Steuerung von Integrationsmaßnahmen ist die Integrationsschnittstelle des Bundes, über die der ÖIF seit Jahren tagesaktuell Daten zu Integrationsverläufen (z.B. Kursstatus, Prüfungen, Beratungen) an alle zuständigen Behörden bereitstellt – darunter AMS, Länder und die Sozialhilfestellen. Der ÖIF baut seit Jahren die Bereitstellung qualitätsgesicherter Integrationsdaten aus. Als einzige Einrichtung meldet nur der ÖIF jegliche Informationen (z.B. Kursstart und -ende, Ergebnis, An- und Abwesenheiten der Teilnehmer/in) zu jedem einzelnen Deutschkursplatz, der mit Steuergeld finanziert wurde, in der Integrationsschnittstelle des Bundes ein. Der Ministerratsbeschluss zum Integrationsprogramm schreibt fest, dass zukünftig alle verantwortlichen Stellen ihre Daten vollständig einmelden. So werden Doppelgleisigkeiten vermieden, Missbrauch verhindert und der effiziente Einsatz von Steuermitteln sichergestellt. Ein umfassender und tagesaktueller automatisierter Datentausch über die Integrationsschnittstelle des Bundes ist die Basis wirksamer, evidenzbasierter Integrationsmaßnahmen.